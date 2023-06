A- A+

ACIDENTE "O mundo todo espera por você", diz mulher de Sergio Rico, goleiro do PSG internado na UTI Alba Silva postou mensagem com vídeo onde dança com o goleiro, que segue hospitalizado sem melhoras significativas

A mulher do goleiro Sergio Rico, do Paris Saint-Germain, Alba Silva voltou a usar as redes sociais e compartilhou um dos momentos com o marido, que segue internado em estado grave, depois de sofrer um acidente no último domingo (28). Em um vídeo, publicado no Instagram, onde aparece dançando com o jogador, ela escreveu: "O mundo inteiro e eu esperamos por você".

Hospitalizado a quase uma semana, Rico, de 29 anos, está sedado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Universitário Virgen del Rocío, em Sevilha. Ele caiu de um cavalo enquanto participava de uma romaria de Pentecostes, em El Rocío, na Espanha. O goleiro do PSG foi atingido entre a cabeça e o pescoço pelo animal, após a queda, e sofreu traumatismo cranioencefálico.

"Sergio Rico permanece estável, sem mudanças significativas a relatar nas últimas 24 horas. O estado geral dele continua grave", diz o comunicado do hospital desta sexta-feira (2).

Ainda de acordo com a nota, o goleiro vai permanecer na unidade de terapia intensiva do Hospital Universitário Virgen del Rocío, em Sevilha, "sob efeito de sedação, monitorado e atendido de forma multidisciplinar pela equipe de medicina intensiva e outros especialistas do Virgen del Rocío Hospital"

De acordo com o jornal Le Parisien, o hospital não divulgará um novo comunicado no fim de semana caso não ocorra uma mudança significativa no quadro de saúde do goleiro.

