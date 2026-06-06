'O papa é de todos os tempos, mas Prevost é do Real Madrid', diz Leão XIV
Na Copa do Mundo, "sem dúvida vou torcer pelos Estados Unidos, embora não tenha certeza de quantas partidas poderei ver", disse o pontífice, de nacionalidade americana e peruana
“O papa é de todos os tempos, mas Prevost é do Real Madrid”, disse Leão XIV neste sábado (6), em tom de brincadeira, ao iniciar uma visita de sete dias à Espanha, onde terá um encontro multitudinário com convicção no estádio Santiago Bernabéu, do clube madrilense.
O pontífice respondeu a um jornalista que lhe disse no avião que o trouxe a Madri que a grande pergunta da viagem era se o papa era do Real Madrid ou do Barcelona.
"Isso é fácil. O papa é de todos os tempos, mas Prevost é do Real Madrid", disse Leão XIV com um sorriso, em alusão ao seu sobrenome.
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Na Copa do Mundo, que começa na próxima semana, "sem dúvida vou torcer pelos Estados Unidos, embora não tenha certeza de quantas partidas poderei ver", disse o papa, de nacionalidade americana e peruana. O Peru não foi classificado para o Mundial.
O Leão XIV chegou na manhã deste sábado para iniciar a sua visita a Espanha, durante um qual passeio por Madri, Barcelona e as Ilhas Canárias.
Entre os diferentes atos multitudinários previstos, na tarde de segunda-feira, ele terá um encontro com membros de diferentes dioceses de Madri no Bernabéu, o estádio do Real Madrid.