CURIOSIDADE O Papa Leão definirá a final da NFL? Entenda teoria curiosa que viralizou nas redes Coincidências ligam papados a idas de time de Seattle à final da competição

A eleição do Papa Leão XIV em maio de 2025 voltou a alimentar uma curiosa superstição entre torcedores do Seattle Seahawks. Sempre que um pontífice foi escolhido neste milênio, a equipe chegou ao Super Bowl. O padrão histórico ganhou força na última semana, após a vitória do Seahawks sobre o San Francisco 49ers por 13 a 3 neste sábado, no Levi’s Stadium, na Califórnia.

O êxito na partida garantiu a primeira colocação da equipe de Seattle na Conferência Nacional da NFL. Com isso, o time assegurou a folga na primeira rodada dos playoffs e jogará os duelos da pós-temporada em casa.

No maior estilo “Taylor Swift e Corinthians”, a associação entre papas e o Seahawks virou tema recorrente entre fãs. Em 2005, ano da eleição do papa Bento XVI, a equipe chegou ao Super Bowl XL, mas perderam para o Pittsburgh Steelers. Já em 2013, quando Francisco foi eleito, a equipe conquistou o título ao vencer o Denver Broncos no Super Bowl XLVIII. Agora, com Leão XIV no comando da Igreja Católica, torcedores veem mais um “sinal”.





“Coincidência ou destino, os torcedores dos Seahawks aprenderam uma coisa: quando a fumaça branca sobe, a esperança pelo troféu sobe junto”, diz uma publicação na rede social Instagram. No X, antigo Twitter, um usuário agradece aos papas por ser “amuleto da sorte” do time.

No cenário esportivo, a situação é clara: uma vitória neste sábado mantém os Seahawks no topo da divisão e amplia as chances de uma campanha mais curta e favorável até o Super Bowl. Em caso de derrota, o time ainda garante vaga nos playoffs, mas como wild card, sem a vantagem do mando de campo.

Entre estatísticas, coincidências históricas e crenças populares, Seattle entra em campo apostando tanto no desempenho esportivo quanto na curiosa tradição que liga o Vaticano à NFL.

