A- A+

futebol O projeto que virou realidade: como Beckham e Messi levaram o Inter Miami ao topo da MLS Clube fundado em 2020 conquista o primeiro campeonato impulsionado pela chegada de Messi, Suárez e Busquets

O Inter Miami precisou de apenas cinco anos de atividade para erguer seu primeiro campeonato e consolidar-se como um dos projetos mais bem-sucedidos da história recente do futebol norte-americano.

A ascensão meteórica do clube, que alcançou os play-offs logo na temporada de estreia, em 2020, se confunde com os nomes de David Beckham e Lionel Messi — dois personagens que mudaram o rumo da franquia com a mesma naturalidade com que escreveram seus feitos dentro de campo.

A ideia de Beckham de fundar um clube em Miami nasceu muito antes de o Inter entrar oficialmente em campo.

Em 2007, quando assinou com o LA Galaxy, o ex-meio-campista inglês inseriu uma cláusula que lhe permitia, após a aposentadoria, adquirir um franchise da MLS por cerca de 20 milhões de euros.

Em janeiro de 2018, o projeto saiu do papel com o anúncio do Inter Miami como clube de expansão, programado para estrear em 2020.

A partida contra o Los Angeles FC em 1º de março daquele ano marcou o início de uma jornada acelerada rumo ao protagonismo.

O primeiro grande nome a desembarcar no Chase Stadium foi Gonzalo Higuaín, em 2020, ainda num momento em que a equipe buscava identidade e resultados. Mas o ponto de virada ocorreria três anos depois, quando Messi — ao deixar o PSG — surpreendeu o mundo e abraçou o projeto de Miami.

O argentino chegou em julho de 2023, acompanhado do reencontro com velhos parceiros do Barcelona: Sergio Busquets e Jordi Alba.

A conquista imediata da Leagues Cup naquele ano revelou o potencial esportivo e comercial da equipe, apesar da modesta campanha na MLS, em que terminou apenas em 14º entre 15 times do Leste.

Mesmo com tropeços, o clube seguiu investindo na química entre os astros. Em 2024, Luis Suárez completou o reencontro do quarteto que marcou época na Europa e entregou impacto imediato: 25 gols na temporada e liderança inédita da Conferência Leste na fase regular.

O revés para o Atlanta United nos play-offs, porém, provocou mudanças na comissão técnica e abriu espaço para outro rosto conhecido assumir o comando.

Javier Mascherano, ex-companheiro de Messi no Barcelona e na seleção argentina, chegou ao clube com o desafio de unir talento, experiência e ambição.

Em poucos meses, conduziu o Inter Miami ao primeiro título de sua história e ainda levou a equipe aos oitavos de final do Mundial de Clubes, eliminando o Porto num duelo marcado por um gol antológico de Messi, em Atlanta.

Os números do camisa 10 em Miami já fazem parte do imaginário do futebol: são 77 gols e 44 assistências em 88 partidas, desempenho que desafia o tempo e sustenta a pergunta que atravessa o esporte mundial.

Veja também