CONTEÚDO DE MARCA O que a performance do Vitória na Copa do Nordeste diz sobre a sua volta à série A O clube vem apresentando uma recuperação impressionante no último ano

Já fazia tempo que o Vitória não aparecia na Série A do Brasileirão. A última vez foi em 2018 e de lá para cá, foi rebaixado para a Série C em 2020 e chegou bem perto de descer ainda mais em 2021. No entanto, o clube vem apresentando uma recuperação impressionante no último ano: venceu a Série C e a Série B, além de recobrar o protagonismo em competições locais, como o campeonato estadual e, mais recentemente, na Copa do Nordeste.

Com base nessa recuperação, é possível prever o desempenho do Leão da Barra na elite do futebol brasileiro este ano? Confira aqui.

Uma Equipe Transformada

Foto: Pixabay

Apesar da decepção, a derrota Campeonato Baiano não invalida o profundo e exitoso processo de transformação vivido pelo Vitória no último ano. A entrada do técnico Carpini e a reformulação do elenco em meados de 2024 já renderam, claramente, muitos frutos. Tanto, que Carpini pode se dar ao direito de encarar as derrotas com certa naturalidade: “Essa derrota ia acontecer em algum momento. Vão ter outras.”

Sendo o futebol um jogo de equipe, todo sucesso é coletivo. Enquanto o Vitória surfou por meses na invencibilidade, sete de seus jogadores obtiveram seus melhores desempenhos individuais, no ano passado. Alerrandro, o atacante do time, teve tanto sucesso que terminou 2024 como artilheiro do Campeonato Brasileiro. Ainda que só tenha marcado um gol na Copa do Nordeste, sua participação também foi decisiva. Foram 21 gols e 28 assistências ao longo da temporada.

Matheuzinho também teve uma reação impressionante, aumentando em 266% o número de participações diretas em gols, tendo marcado seis vezes. A dupla defensiva Lucas Esteves e Wagner Leonardo parou diversas ameaças. Wagner chegou a marcar seis vezes e Lucas Esteves teve diversas participações em gols.

Tudo bem, não existe invencibilidade eterna, mas as derrotas sofridas lançam uma sombra sobre o otimismo dos torcedores. Na Copa do Brasil, maior competição do Vitória no início deste ano, o clube foi desclassificado pelo Náutico, um time que acabou de cair para a Série C. Mesma a derrota contra o Bahia, um de seus arqui-rivais é motivo de preocupação, já que se trata de clube da Série A.

Apostando na Vitória

Foto: Pixabay

Quem viu o Vitória flertando com o fundo poço do futebol nacional mal pode acreditar no seu desempenho na Copa do Nordeste. O Leão da Barra segue invicto há seis rodadas, vencendo quatro partidas e empatando duas. No Campeonato Baiano, a mesma coisa: foram nove jogos, com seis vitórias e três empates, até a final.

Sim, o Vitória chegou ao topo da tabela nas duas competições e está bombando nas melhores casas de apostas. Na verdade, muitas casas de apostas projetam que o Vitória conseguirá permanecer na Série A, com uma boa margem de segurança nas odds em relação aos principais candidatos ao rebaixamento (Sport Recife, Juventude, Ceará e Mirassol). Se é verdade que o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste não são tão competitivos quanto a Série A, é verdade também que o Leão da Barra não é mais o mesmo. O time que esteve à beira da Série D poucos anos atrás já não perdia desde novembro de 2024 e emplacou uma sequência histórica de vitórias.

Infelizmente, a invencibilidade foi quebrada no dia 16 de março, quando o clube perdeu para o Náutico e foi desclassificado da Copa do Brasil. No dia 24 de março, concedeu o título ao Bahia, ao perder por 2x0 no primeiro jogo e empatar o segundo, na final do campeonato estadual.

A Copa do Nordeste

Sem dúvida, o Leão da Barra pode esperar ser confrontado com equipes muito superiores, na Série A. Como vai ser quando o Vitória tiver que enfrentar potências como Atlético-MG, Flamengo, ou Botafogo? No ano passado, o Vitória sobreviveu e conseguiu ficar longe da zona de rebaixamento, mas a equipe quer mais. E a Copa Sul-Americana?

Na Copa do Nordeste, a invencibilidade persiste. Recentemente, o Vitória bateu o Sport, mantendo sua liderança no Grupo A e garantindo uma classificação antecipada. As quartas de final começam dia 4 de junho, mas até aqui, apenas Vitória e Sport estão confirmados para a próxima etapa.

Nesse meio tempo, começa o Campeonato Brasileiro 2025. O primeiro confronto do Leão da Barra será contra o Juventude, em 29 de março. Nas rodadas seguintes, o rubro-negro baiano enfrenta o rubro-negro carioca (5 de abril) e o Atlético-MG (12 de abril). Um time que perdeu para o Náutico será capaz de enfrentar campeões da Libertadores?

Não é bem assim que se faz contas no futebol. Apesar dos momentos infelizes, cada jogo é um jogo e nem sempre uma derrota pode ser explicada pela qualidade de seus jogadores. Afinal, a história do futebol está cheia de Davis e Golias. Cabe lembrar que o Vitória montou seu elenco vencedor em 2024 com um orçamento apertadíssimo. Sem nenhuma SAF por trás, o clube teve apenas R$ 15 milhões para reformular a equipe, muito menos do que as principais equipes.

Mesmo no Campeonato Brasileiro do ano passado, terminando numa inexpressiva 11ª colocação, o clube teve excelentes momentos em campo e balançou as redes várias vezes. Venceu o Fluminense, o Atlético-PR, o Botafogo, e ainda sustentou empates duríssimos contra o Flamengo e contra o Grêmio. Além disso, a maior parte da equipe do Vitória se encontra em excelente fase.

