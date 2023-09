A- A+

SELEÇÃO BRASILEIRA O que a "primeira impressão" das Eliminatórias mostra para a Seleção Brasileira na Copa de 2026? Na América do Sul, são 10 equipes no classificatório, se enfrentando entre si, em duelos de ida e volta

Para chegar à Copa do Mundo, não há outra estrada a percorrer que não seja a das Eliminatórias - com exceção dos anfitriões de cada edição, com vaga garantida. Uma competição longa, disputada por anos, para chegar em outra, de tiro curto, realizada em um mês e com oito jogos no máximo - após mudança no regulamento, com 48 nações a partir da edição do ano de 2026.

Na América do Sul, são 10 equipes no classificatório, se enfrentando entre si, em duelos de ida e volta. Após 18 rodadas, os seis melhores estarão classificados para a Copa e o sétimo disputará a repescagem. A primeira rodada já foi realizada, deixando as primeiras impressões sobre os adversários que estarão no caminho brasileiro nos próximos três anos.

Regulamento aumenta chances

Paraguai e Peru ficaram fora da Copa do Mundo de 2022, mas com a ampliação de vagas, as chances de estarem no Mundial de 2026 são maiores. As equipes se enfrentaram na estreia das Eliminatórias, empatando em 0x0, na Ciudad del Este.

Os peruanos ainda têm em Guerrero a principal referência. O atacante é o maior artilheiro da seleção, com 40 gols. No Paraguai, o destaque é o zagueiro Gustavo Gómez.

Fazer o dever de casa é fundamental. Por isso, os colombianos comemoraram o triunfo por 1x0 diante do Equador, no Metropolitano Barranquilla. Ainda que tenha James Rodríguez no elenco, a seleção não é dependente do camisa 10, hoje reserva, como em anos anteriores. Jhon Arias, do Fluminense, é o exemplo. Inclusive, foi dele a assistência para o gol de Borré. Sobre a Venezuela, a tendência é que fique brigando pelos últimos lugares da tabela - cenário não muito diferente do passado.

Assim como a Venezuela, a Bolívia é das seleções de menor nível técnico. O sonho de disputar um Mundial, algo que não ocorre desde o ano de 1994, fica mais plausível pela mudança no regulamento que por uma evolução na matéria-prima. O principal nome da equipe é o centroavante Marcelo Moreno, recordista isolado em jogos pela seleção boliviana na história, com 103 presenças e 30 gols, sendo também o maior goleador da equipe.

A briga deve ser lá em cima

A derrota por 1x0 para a Argentina, no Monumental de Núñez, não mudou a expectativa do Equador para a Copa de 2026. A seleção pode não ter o potencial para brigar com outras seleções sul-americanas campeãs mundiais, mas tem um grupo sólido e bons nomes para obter uma boa posição.

Atual campeã mundial, a Argentina segue o mesmo roteiro dos últimos anos. Pode não encantar tecnicamente, mas conta com o privilégio de ter Lionel Messi. Foi do camisa 10 o gol da vitória na estreia. O craque do Inter Miami, de 36 anos, ainda não declarou se pretende atuar na próxima Copa. Mesmo que ele não siga até 2026, a seleção ainda chega como uma das favoritas ao topo.

Mais maduros para brilhar

A vitória por 3x1 do Uruguai diante do Chile, no Centenário, mostra que a Celeste vai dar trabalho nas Eliminatórias. Nomes como Valverde, Darwin Núñez, De La Cruz e Rochet, presentes na Copa de 2022, já são base de uma seleção que, coletivamente, pode suprir a ausência de astros como Cavani e Suárez, que não foram convocados. Tudo isso sob o comando do treinador Marcelo Bielsa. Na estreia, foi possível ver o estilo características das equipes do “El Loco”, com linha alta, pressão pós-perda e variação ofensiva no ataque.

Quanto ao Chile, fora das duas últimas Copas, a primeira impressão não foi das melhores. Para não engatar um terceiro fracasso seguido, o técnico Eduardo Berizzo terá de fazer os chilenos ao menos ter imposição diante de adversários mais fracos.

Veja também

Tênis Djokovic vence US Open e iguala recorde absoluto de 24 títulos de Grand Slam