Esportes O que aconteceu com Casemiro? Jogador do Manchester United tem performado muito abaixo da média O volante do Manchester United teve um início difícil na temporada atual, mas o maestro brasileiro desempenhou um papel importante na equipe de Erik ten Hag no ano passado

Casemiro causou um grande impacto durante sua primeira temporada no Manchester United, porém, o veterano não tem conseguido reproduzir seu futebol de alto nível nesta temporada, nem mesmo pela seleção brasileira.

O jogador, de 32 anos, parece uma sombra do que rapidamente se estabeleceu como um dos jogadores mais influentes do United no ano passado. Nas últimas semanas, esteve fora de ritmo, principalmente na derrota do último sábado (16) por 3 a 1 no Old Trafford contra o Brighton.

Gabriel Agbonlahor, comentarista na rádio inglesa Talk Sport, foi incisivo nas críticas contra o brasileiro.

Foi um ‘passeio no parque' para Brighton. Em nenhum momento o Brighton sentiu que não conseguiria passar. Não importa quem estava pressionando, eles acharam muito fácil passar e criar chances. Foi como um jogo de campo de treino, principalmente no segundo tempo (…) Casemiro! Casemiro parecia ter 45 anos correndo naquele meio-campo. Erik Ten Hag teve que substituí-lo aos 65 minutos por Hannibal, um jovem, porque ele estava muito mal.

Além disso, nos dois últimos compromissos da seleção brasileira, contra Bolívia e Peru, o volante foi amplamente criticado por sua apatia e má performance em campo por diversos comentaristas esportivos.

Vários especialistas, incluindo o ex-ídolo do clube inglês, Rio Ferdinand, levantaram preocupações sobre a taxa de transferência de 70 milhões de libras esterlinas (aproximadamente R$420 milhões na cotação atual) que o United pagou para trazer Casemiro para Manchester há 12 meses, enquanto outros questionam se o volante teria ou não a adaptabilidade ou o apetite para desempenhar um papel substancial no ambicioso projeto de reconstrução do técnico Erik ten Hag.

A vontade de Casemiro

Dado que Casemiro se acostumou ao sucesso durante uma passagem de quase uma década no Real Madrid, teria sido compreensível se ele tivesse perdido o interesse no Manchester United depois de vê-los serem atropelados pelo Brentford em agosto.

Em vez disso, segundo o jornal Marca, o cinco vezes campeão da Champions League pegou o telefone e comunicou aos dirigentes do Manchester United que mal podia esperar para começar em um clube que precisa urgentemente de reforços de qualidade.

Se alguém tivesse alguma dúvida sobre a vontade de Casemiro de alcançar o sucesso com uma nova equipe depois de vencer tudo na Espanha, foi rapidamente anulada.

A reação de Toni Kroos após a saída de Madri

O Real Madrid pode ter embolsado com prazer a taxa de aproximadamente R$420 milhões que o United pagou por Casemiro, mas a decisão de vender um de seus jogadores mais importantes foi bastante impopular entre os madridistas.

Toni Kroos, que jogou ao lado de Casemiro por quase oito anos, pareceu frustrado com a transferência, inicialmente declarando em suas redes sociais: "A Premier League não ganhou um título internacional este ano. O dinheiro da televisão tem sido significativamente maior na Inglaterra há anos e ainda assim não resultou em times ingleses ganhando tudo. Graças a Deus nem todos os jogadores olham apenas para o salário, mas também para a vitória."

Após sua declaração, Kroos esclareceu seu posicionamento através do Universo Valdano, na TV espanhola, onde expressou sua tristeza pela decisão de Casemiro de deixar o Bernabéu, indicando que o volante ainda tinha muito a oferecer aos gigantes espanhóis.

Kroos acrescentou: “Fiquei surpreso com a saída do Casemiro. É verdade que os boatos começaram dois dias antes, mas aqui há sempre muitos boatos e muitas vezes nada acontece."

Vale lembrar que sua primeira temporada em Old Trafford atraiu interesse de transferência de outros gigantes europeus.

Foi relatado em abril deste ano que o técnico do Bayern de Munique, Thomas Tuchel, estava interessado em explorar uma transferência para Casemiro após suas grandes performances na primeira temporada pelo United.

O time inglês rapidamente deixou claro que o não tinha interesse em vendê-lo, e que o mesmo estava determinado a ganhar títulos em Old Trafford. Essa lealdade não deve ser subestimada; especialmente depois de uma horda de estrelas de alto nível ter sido atraída para o Oriente Médio pelas riquezas oferecidas pela liga profissional saudita nas últimas janelas de transferências.



