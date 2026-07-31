O que aconteceu com o gramado da Neo Química Arena? Entenda os problemas no campo

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O gramado da Neo Química Arena passou a ser alvo de críticas após apresentar irregularidades, excesso de areia e falta de compactação depois da reforma realizada durante a pausa para a Copa do Mundo. O problema gerou reclamações de jogadores e do técnico Fernando Diniz, que apontou o risco de lesões e afirmou que atletas terminaram a partida contra o Athletico-PR com os joelhos ralados.



A administração do estádio reconheceu que o desempenho do campo está abaixo do esperado e já acionou a empresa responsável pela manutenção desde a inauguração da arena, em 2014. Segundo Márcio de Luna, gerente de operações da Neo Química Arena, novos procedimentos serão realizados para recuperar a consistência da superfície antes do próximo jogo do Corinthians no local.

O que aconteceu com o gramado da Neo Química Arena?



O gramado da Neo Química Arena passou por uma reforma durante a pausa para a Copa do Mundo, em um processo que custou cerca de R$ 800 mil. De acordo com De Luna, a substituição ocorreu pela primeira vez durante o inverno desde a inauguração do local, em 2014.



Em outras ocasiões, a troca do gramado foi realizada no verão, período em que, segundo o responsável pela operação, o desempenho do campo foi considerado satisfatório. O planejamento da intervenção mais recente, porém, levou em conta a sazonalidade e optou pela substituição durante o inverno.



Segundo informações sobre o processo de manutenção, o campo apresentou uma quantidade elevada de areia na superfície, além de sinais de falta de compactação e irregularidades. O processo de descompactação e perfuração do solo ainda não havia sido concluído, o que contribuiu para a instabilidade do piso.



Após as reclamações, a administração da Neo Química Arena se reuniu com o presidente do Corinthians, Osmar Stábile, e com o executivo de futebol, Marcelo Paz, para receber um retorno técnico sobre as condições do campo.



Márcio de Luna explicou que a avaliação interna apontou que o desempenho do gramado estava abaixo do esperado e que a empresa responsável pela manutenção, que trabalha no estádio desde sua construção, já havia sido acionada.



"O desempenho do gramado, infelizmente, não está dentro daquilo que deveria, daquilo que foi planejado quando este trabalho foi feito antes da parada da Copa do Mundo. Diante disso, já acionamos a empresa responsável pela manutenção do gramado, que atua nesta função desde a construção do estádio, para que a performance do campo esperada seja alcançada até o próximo jogo", afirmou.



A Neo Química Arena ficou conhecida ao longo dos anos pela qualidade de seu gramado, frequentemente apontado como um dos melhores do futebol brasileiro. Agora, a administração trabalha para corrigir os problemas identificados após a reforma e recuperar o padrão apresentado em temporadas anteriores.

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