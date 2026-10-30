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Fórmula 1 O que Antonelli precisa fazer para ser campeão da F1 no GP do México Grande Prêmio do México da Fórmula 1 ocorre a partir desta sexta-feira (30), às 15h30

O GP do México da Fórmula 1 será a 19ª etapa da categoria nesta temporada e acontece a partir desta sexta-feira, 30, às 15h30 (de Brasília), no Autódromo Hermanos Rodríguez. Kimi Antonelli, líder absoluto da competição, pode confirmar o título de maneira antecipada já em solo mexicano.



Para assegurar a primeira conquista da sua carreira, Antonelli necessita apenas terminar entre os nove primeiros colocados.

O piloto da Mercedes se encontra na primeira posição, com 365 pontos conquistados, 123 a mais que o britânico George Russell, seu companheiro de equipe.

Caso Kimi finalize em nono lugar e Russell vença a corrida na Cidade do México, a diferença entre os dois diminuiria para 100 pontos.

No entanto, só haverão mais 100 em disputa nas últimas quatro etapas do ano: São Paulo, Las Vegas, Catar e Abu Dhabi.



Se George vencer todas as corridas restantes e Antonelli não pontuar, ele igualaria a pontuação do atual líder da F1. Porém, o italiano ficaria com o troféu por ter um maior número de vitórias do que o seu concorrente (nove contra oito).



Kimi Antonelli vem de um triunfo no GP do Texas, nos Estados Unidos, onde acabou mais de 13 segundos à frente de Charles Leclerc, da Ferrari. Max Verstappen, da Red Bull, completou o pódio em terceiro lugar.



Caso o título de Kimi seja concretizado no México, ele se tornará o piloto mais jovem a vencer a principal categoria do automobilismo, aos 20 anos de idade. Ele quebrará o recorde de Sebastian Vettel, que, em 2010, foi campeão com a Red Bull aos 23 anos.

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