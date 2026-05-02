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Saúde O que é osteomielite, infacção que levou filha de atleta do vôlei Pampa ao hospital Segundo a mãe da criança, Isabella Maria está em estado grave, mas consegue interagir normalmente

Isabella Maria, filha de seis anos do atleta do vôlei André Felippe Falbo Ferreira, o Pampa, morto em 2024, está hospitalizada em Brasília após apresentar dores e inchaço na testa. Ela foi diagnosticada com osteomielite.

"Isabella foi diagnosticada com osteomielite. Ela está clinicamente estável: acordada, interagindo normalmente. Mas o quadro é grave, segundo os médicos", disse Paula Falbo, viúva de Pampa e mãe de Isabella à revista Quem.

Pai de Isabella, Pampa morreu em decorrência de complicações pulmonares causadas por uma reação à quimioterapia devido a um linfoma (câncer do sistema linfático) em junho de 2024.

Saiba mais sobre a doença abaixo:

O que é a osteomielite?

A osteomielite é uma infecção nos ossos causada por bactérias, micobactérias ou fungos. Eles se disseminam pelo corpo através da corrente sanguínea, tecidos próximos infectados ou de uma ferida aberta contaminada.

A Staphylococcus aureusé é a bactéria causadora da maior parte dos casos de osteomielite. Mas a Mycobacterium tuberculosis (causadora da tuberculose) e fungos também são possíveis causas. A doença é classificada em aguda, vertebral e crônica.

Para além do sangue, a infecção pode se iniciar em uma lesão ou ferimento, assim como local que passou por cirurgia. E também através de feridas graves, como uma úlcera cutânea (especialmente no pé) causada por má circulação ou diabetes.

Os principais sintomas da osteomielite

Os sinais e sintomas relacionados à osteomolielite aguda (quando a infecção é disseminada pelo sangue) são:

Febre,

Dores,

Manchas vermelhas na área sobre o osso e

Área dolorida pode ficar quente.

Já os sintomas para a osteomielite vertebral (quando as vértebras são infectadas):

Dor persistente nas costas e

Sensibilidade ao toque.

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