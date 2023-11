A- A+

FAMOSOS O que é trabalho oculto, acusação de empregada doméstica contra Neymar Atacante do Al-Hilal foi acusado por uma brasileira no período em que estava no PSG

O atacante Neymar se envolveu em mais uma polêmica fora dos gramados. Segundo o jornal francês Le Parisien, o brasileiro foi acusado de trabalho oculto por uma empregada doméstica no período em que ele atuava no PSG, na França, e o caso foi levado para o tribunal do país. Mas, afinal, o que significa trabalho oculto?

O termo "Trabalho oculto" seria algo como uma sobrecarga invisível do trabalho. Ou seja, são pessoas que realizam atividades do seu emprego em momentos que deveriam ser de descanso. Leva esse nome de oculto porque não são jornadas estendidas ou hora extra remunerada.

Além do trabalho oculto, a doméstica brasileira também culpa Neymar pelas horas extras não remuneradas e diz que precisou trabalhar até 15 dias antes do nascimento prematuro do seu quarto filho e sem acompanhamento médico.

Entenda o caso

O atacante Neymar, do Al-Hilal, foi acusado de trabalho oculto por uma empregada doméstica brasileira. De acordo com o jornal Le Parisien, a mulher diz que trabalhava sete dias por semana, entre janeiro de 2021 e outubro de 2022, em um trabalho não declarado e agora está exigindo uma quantia de 368 mil euros (Cerca de R$ 1,9 milhões, na cotação atual).



Ainda de acordo com o portal francês, a mulher, que registrava suas horas em um caderno, não tinha contrato de trabalho, recebia 15 euros líquidos por hora e trabalhava quase 70 horas semanais, sem direito a um único dia de folga. Ela era responsável por cuidar dos afazeres domésticos de Neymar e até mesmo cortar as unhas dos companheiros do atacante.

