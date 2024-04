O que esperar de Thiago Silva numa possível volta ao Brasil? Veja como foi a temporada do zagueiro

A- A+

Thiago Silva anunciou, nesta segunda-feira, que não vai renovar seu contrato com o Chelsea e que vai deixar o clube inglês ao final da atual temporada do futebol europeu, no final do próximo mês de junho. Em um pronunciamento muito emotivo, o zagueiro afirmou que em um futuro breve, espera voltar ao Chelsea em uma nova função fora dos gramados.

Com o fim de contrato com o time inglês, Thiago Silva ficará livre no mercado e, possivelmente, pode retornar ao futebol brasileiro. Muito identificado com o Fluminense, clube que deixou no final de 2008 para jogar no Milan, da Itália, e dar início a sua trajetória no futebol europeu, o zagueiro pode voltar a vestir a camisa tricolor, sonho antigo do clube e dos torcedores.

Em alta na Europa desde 2008, Thiago deixa o futebol do Velho Continente no alto nível que sempre foi característico do seu jogo. Mesmo com idade avançada para um zagueiro, o brasileiro atuou em 34 partidas na temporada 23/24 até o momento, contando jogos da Premier League, Copa da Inglaterra e Copa da Liga Inglesa.

No entanto, Thiago Silva viveu momentos conturbados nesta temporada no Chelsea, muito por conta da relação com o técnico Mauricio Pochettino. Em dezembro de 2023, o jornal inglês 'The Guardian' noticiou um desentendimento entre o zagueiro e o treinador por conta da não nomeação do defensor como capitão da equipe. Pouco tempo depois, a esposa de Thiago, Belle Silva, foi motivo de polêmica por conta de um tweet que dizia: "É hora de mudar. Se você esperar mais, será tarde demais", com dois corações azuis, possivelmente se referindo ao momento do Chelsea naquela altura. Poucos dias depois, foram colocados panos quentes na situação.

A temporada de Thiago Silva também foi marcada por momentos no departamento médico. Em fevereiro, o zagueiro ficou cerca de 17 dias fora de combate por conta de uma lesão na virilha. Neste último domingo, no jogo contra o Aston Villa, Thiago novamente voltou a sentir a virilha e deve ficar de fora dos próximos jogos do Chelsea.





Dentro de campo, pela Premier League, Thiago Silva foi titular em 25 partidas na campanha do Chelsea até aqui, e segundo o site especializado em estatísticas 'SofaScore', com média de 4.8 bolas recuperadas por jogo, 4,5 cortes defensivos por jogo.

Desde que chegou ao Chelsea, em 2021, Thiago Silva é o jogador com a segunda melhor média de notas de atuação no 'SofaScore', com 7.21, atrás apenas de Virgil Van Dijk, do Liverpool. Desde sua estreia na competição, o zagueiro tem média de 93% de passes certos, 67% dos duelos ganhos, além de 756 ações defensivas, 625 bolas recuperadas e apenas 44 faltas cometidas.

Pelo Chelsea, Thiago Silva conquistou o título da Uefa Champions League em 2020/2021, foi campeão do Mundial de Clubes da FIFA em 2021 e da Supercopa da Europa, em 21/22.

