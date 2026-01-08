A- A+

FUTEBOL O que foi o Quadrangular de Belo Horizonte de 1948, título que América-MG pleiteará como Brasileiro Torneio reuniu Coelho, Atlético Mineiro, Vasco e São Paulo entre maio e junho daquele ano

O antigo Estádio Otacílio Negrão de Lima ou Estádio da Alameda, em Belo Horizonte, viu América-MG, Atlético-MG, Vasco e São Paulo, algumas das principais forças do futebol brasileiro na ocasião, medirem forças em 1948, no chamado Quadrangular de Belo Horizonte. Setenta e sete anos depois, o Coelho tentará o reconhecimento do título como o equivalente a um Campeonato Brasileiro.

Quem garante é o presidente do clube, Márcio Vidal. Em entrevista coletiva na terça-feira, o dirigente confirmou a intenção de levar o tema, discutido há alguns anos entre torcedores e dirigentes, à CBF.

— Temos um título da Série A não reconhecido, ainda. É uma luta que eu ainda vou ter pela frente, que é o título de 1948. Todo mundo sabe que em 1948, o Vasco foi reconhecido campeão sul-americano com um torneio pequeno (Campeonato Sul-Americano de Campeões, o primeiro continental da América do Sul), que é o que tinha na época. Nesse mesmo ano, teve um torneio em Belo Horizonte, com os maiores times do Brasil, e o América foi campeão. Então, a gente vai pedir esse reconhecimento. Vamos ver o que a CBF vai falar — afirmou.





O Quadrangular de Belo Horizonte de 1948 foi uma competição em comemoração à reinauguração do Estádio da Alameda, então casa do América — o estádio seria vendido e demolido na década de 1970. O Coelho ficou na primeira colocação ao vencer Vasco (4 a 2) e São Paulo (3 a 0), além de empatar com o Atlético-MG (1 a 1). O Vasco foi segundo colocado, com o Atlético em terceiro e o São Paulo em quarto. O torneio foi disputado entre 28 de maio e 6 de junho.

Naquele mesmo ano, o América conquistaria seu primeiro título da era profissional: o Campeonato da Cidade de Belo Horizonte (que se tornaria o Campeonato Mineiro) de 1948, o primeiro desde o histórico decacampeonato do clube (1916 a 1925).

Na ocasião, o Vasco era o atual campeão do Rio de Janeiro (seu sétimo título), enquanto o Galo era o campeão mineiro (12 títulos). O São Paulo somava quatro títulos de seu estado e se sagraria pentacampeão em dezembro de 1948.

Nas páginas do Globo de 7 de junho de 1948, dia seguinte à rodada final do Quadrangular, houve destaque para o título americano, ainda que o torneio não fosse descrito como um campeonato brasileiro ou nacional. Curiosamente, o caderno de esportes destacava também uma vitória do inglês Southampton por 3 a 1 sobre o Flamengo, em São Januário, que encerrou uma excursão do clube pelo país.

"Na segunda etapa, o América surgiu mais seguro em suas linhas, dominando o Atlético quase todo o tempo. Com esta vantagem sobre o contendor, soube o América garantir o empate que afinal lhe valeu a conquista do título de campeão do Torneio Quadrangular e a posse do troféu Gerson Coelho", descreve a edição sobre o empate em 1 a 1 entre Galo e Coelho, que garantiu o título ao América.

O primeiro torneio reconhecido como Campeonato Brasileiro foi o Torneio dos Campeões de 1937, decisão homologada em 2023, um ano após envio de dossiê pelo Atlético-MG, vencedor da competição. Anos antes, em 2010, a CBF unificou os títulos de Taça Brasil, Torneio Roberto Gomes Pedrosa e a Taça de Prata, torneios posteriores à era do Campeonato Nacional de Clubes (disputados entre e 1959 e 1970), como Campeonatos Brasileiros. Caso tenha sucesso, o Coelho pode se tornar o segundo campeão brasileiro da história.

