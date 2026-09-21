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futebol O que o Santa precisa fazer para conseguir acesso na próxima rodada? Veja cenário Tricolor lidera o Grupo B, com 100% de aproveitamento, somando três vitórias no quadrangular da Série C

Líder do Grupo B do quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro, com nove pontos, o Santa Cruz está próximo de garantir matematicamente o acesso à Série B do ano que vem. Mas o que está faltando para transformar a expectativa em realidade? A Folha de Pernambuco analisa os cenários para saber como o Tricolor já pode subir de divisão na próxima rodada.

Contas

O cálculo mais simples é o da vitória diante do Floresta, no próximo sábado (26), no Presidente Vargas. O Tricolor pularia para 12 pontos e não poderia ficar abaixo da segunda colocação. Os cearenses estão atualmente em terceiro, com três pontos.

Se o Santa empatar, o clube também pode garantir o acesso à Série B. Para isso, porém, é preciso que o Maringá não vença o Botafogo-PB. Os paranaenses estão na vice-liderança, com seis pontos. Os paraibanos ocupam a lanterna, sem pontuação.

“Pés no chão. Não conquistamos o acesso, apenas tivemos a terceira vitória. A gente sabia que seria um jogo difícil, com um adversário que tinha como prioridade a organização defensiva. Agora teremos um outro tipo de jogo lá em Fortaleza, com outra atmosfera. Precisamos estar preparados para buscar o resultado que nos interessa”, afirmou o técnico Cristian de Souza após a vitória do Santa Cruz por 1x0 diante do Floresta, na Arena de Pernambuco.

Repetição

Caso conquiste o acesso, o Santa será o segundo clube a subir de divisão após terminar a primeira fase da Série C na oitava posição. O outro que atingiu o feito foi o Remo, em 2024. No quadrangular, o Leão ficou no Grupo B, ao lado de Volta Redonda, Botafogo-PB e São Bernardo.

O Remo estreou vencendo o Botafogo-PB por 2x1, no Mangueirão. Em seguida, o time empatou três vezes consecutivas, sendo duas vezes como visitante (2x2 com o São Bernardo, no Primeiro de Maio, e 1x1 com o Volta Redonda, no Raulino de Oliveira) e uma como mandante, no 0x0 diante dos cariocas. Na reta final, a equipe ganhou em casa por 1x0 para os paulistas e perdeu por 3x0 para os paraibanos, no Almeidão, terminando em segundo lugar.

Grupo C

Na outra chave da Série C, quem lidera é a Ferroviária, com sete pontos. O Brusque é o vice-líder, com quatro, seguido por Inter de Limeira, com três, e Paysandu, com apenas um ponto. Os dois melhores de cada bloco sobem de divisão e os dois líderes disputam a final.

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