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COPA DO MUNDO O que significa a comemoração de Matheus Cunha, atacante do Brasil na Copa? Os gestos são uma referência ao surfe, esporte que o paraibano gosta de praticar quando está no Brasil, de férias

Joelhos flexionados e braços abertos. Essa foi a comemoração de Matheus Cunha após os dois gols marcados por ele pela seleção brasileira contra o Haiti. Os gestos são uma referência ao surfe, esporte que o paraibano gosta de praticar quando está no Brasil, de férias.

A celebração não é novidade. O atacante de 27 anos, que começou a fazer aulas de surfe e se aprimorou no esporte recentemente, já havia celebrado dessa forma ao marcar gols pelo Manchester United. Ele só não surfa com mais frequência porque a cidade do noroeste da Inglaterra não tem praia.

A paixão pelo surfe aproximou Cunha de Italo Ferreira, campeão do circuito mundial de surfe e medalhista de ouro na estreia do surfe dos Jogos Olímpicos, em Tóquio.

Ao balançar a rede duas vezes nesta sexta-feira, Cunha encerrou um jejum de mais de um ano ser marcar gols pela seleção brasileira. A última vez havia sido na goleada por 4 a 1 sofrida diante da Argentina, no dia 25 de março, em partida que culminou na demissão de Dorival Júnior e iniciou a era Carlo Ancelotti.

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