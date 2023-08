A- A+

FUTEBOL INTERNACIONAL O que significa Al-Hilal, nome do novo clube de Neymar na Arábia Saudita Palavra tem ligação com a religião islâmica e o calendário lunar

Após longa novela, o Al-Hilal se tornou a nova casa de Neymar. O clube árabe tem uma das equipes mais ricas da Ásia e é o mais popular do continente. Em português, seu significa "Lua Crescente" e tem ligação com a religião islâmica.

Fundado em 1957 pelo funcionário público Abdul Rahman bin Saeed, considerado o xeque do esporte no país, o clube poliesportivo nasceu sob o batismo do Rei Saud bin Abdul Aziz Al Saud, a quem foi enviada uma carta para escolher entre três opções de nome.

Os muçulmanos seguem o calendário lunar, e os meses se iniciam sempre na lua crescente. Dessa forma, o nome simboliza a renovação. A lua crescente acompanhada de uma estrela também é um dos símbolos do islamismo.

O Al-Hilal também é apelidado de Clube dos Príncipes, o que automaticamente explica a riqueza do time mais vitorioso da Ásia. Boa parte dos negócios é gerido por fundos de investimentos e empresas ligadas ao governo. Ao longo das últimas décadas, o Al-Hilal tem sido presidido por príncipes sauditas e conta com alguns deles como membros nos conselhos, honorários e torcedores.



Trata-se do clube com mais títulos oficiais da Arábia Saudita. Ao todo, conquistou 66 troféus em âmbito nacional ou internacional. No Campeonato Saudita, a equipe soma 18 títulos, o dobro do segundo maior campeão, o Al-Ittihad.

Quanto Neymar vai receber no Al-Hilal?

Fechado com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, Neymar recebeu uma oferta salarial astronômica e vai receber 160 milhões de euros (cerca de R$ 861 milhões, na cotação atual) por temporada. Contudo, essa não é a única regalia presente em seu contrato. Segundo o site francês Foot Mercato, o brasileiro também receberá 500 mil euros (cerca de R$ 2,7 milhões) por cada story ou postagem publicada em suas redes sociais que promova a Arábia Saudita.

Além disso, Neymar terá um avião particular à sua disposição, estará liberado para morar com Bruna Biancardi mesmo não sendo casado com a atriz — movimento parecido com o que tem Cristiano Ronaldo —, terá uma enorme casa com funcionários e receberá 80 mil euros (cerca de R$ 430 mil) por cada partida ganha no Al-Hilal.

