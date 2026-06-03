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TÊNIS O que vem pela frente? Veja a programação de João Fonseca após Roland Garros Brasileiro inicia transição para a temporada da grama

João Fonseca fez a melhor campanha de sua carreira em um Grand Slam ao chegar às quartas de final de Roland Garros. Mas o brasileiro foi superado pelo tcheco Jakub Mensik na última terça-feira e se despediu do torneio após derrota em sets diretos (6/4, 6/3 e 7/6).

Com a eliminação, João volta suas atenções para a temporada de grama, que terá como principal desafio Wimbledon, terceiro Grand Slam do ano, com início marcado para o dia 29 deste mês.

Antes disso, o tenista retornará ao Rio de Janeiro para um breve período de descanso ao lado da família. Na sequência, retomará a agenda de competições. Caso não haja mudanças de última hora em seu calendário, o primeiro compromisso será o ATP 500 de Halle, na Alemanha, a partir de 15 de junho. Em seguida, disputará o ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra, a partir do dia 22, antes de encerrar a gira em Wimbledon.





— Eu gosto de jogar na grama, acho divertido. Mas é um passo de cada vez. Infelizmente, é uma temporada curta, mas estou ansioso para resetar agora. Finalmente vou voltar para casa, ficar no máximo uma semana lá, aproveitar um pouco a família e depois partir para outra sequência de torneios — disse João.

A campanha em Roland Garros também teve reflexo no ranking da ATP. Com a chegada às quartas de final, João Fonseca ganhou cinco posições e saltou do 30º para o 25º lugar do mundo. O resultado o deixa a apenas uma colocação de igualar a melhor marca da carreira, alcançada em março de 2025, quando ocupou a 24ª posição.

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