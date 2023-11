O que você deve saber sobre os bônus de boas-vindas das casas de apostas

A- A+

Bônus de boas-vindas é uma promoção que vários apostadores procuram ao se cadastrarem em casas de apostas. A ideia dessa vantagem é simples: estimular você a fazer o seu 1º depósito, ou apenas se cadastrar. Porém, existem algumas características que você precisa saber, antes de ativar uma oferta desse tipo. Leia este guia para saber tudo que precisa sobre esse assunto.

O que é um bônus de boas-vindas?

Um bônus de boas-vindas é uma promoção para novos clientes das melhores casas de apostas. Essa oferta pode ser disponibilizada de várias maneiras. Por exemplo, um site pode oferecer a vantagem de duplicar o valor do 1º depósito. Entretanto, outra plataforma pode disponibilizar uma aposta grátis.

Existem outros sites que podem oferecer um saldo bônus e, além disso, ainda contar com uma aposta grátis. Por fim, é possível também encontrar a opção de apostar sem risco. Nesse caso, ao perder o seu 1º palpite, você terá uma segunda chance de fazer a sua aposta.

Bom, deu para perceber que a variedade de bônus de boas-vindas em casas de apostas é bem diversificada. Sabendo disso, em resumo, uma oferta para novos clientes em sites de palpites esportivos nada mais é do que uma promoção para quem acabou de se cadastrar.

É como se - guardadas as devidas proporções - as melhores casas de apostas estendessem um tapete vermelho para você se cadastrar e, além disso, ainda oferecessem vantagens para realizar o seu 1º depósito ou apenas por ser se cadastrado.

Mas existem bons motivos do porque uma casa de apostas oferece um bônus de boas-vindas aos seus apostadores, os quais vamos explicar a seguir.

Por que as casas de apostas oferecem bônus de boas-vindas?

Existem vários motivos pelos quais uma casa de apostas pode oferecer um bônus de boas-vindas. Como as razões são muitas, apresentamos algumas delas a seguir:

- Atrair novos apostadores: o principal motivo pelo qual as casas de apostas oferecem um bônus de boas-vindas é atrair novos apostadores. Basicamente, um site com esse tipo de promoção quer que as pessoas se cadastrem. Não é à toa que empresas com esse tipo de vantagem disponibilizam banners com as suas ofertas logo na tela inicial, para que você veja que existem vantagens para se cadastrar.

- Estimular o 1º depósito: a casa de apostas consegue mesmo engajar o apostador depois do 1º depósito. É por isso que vários bônus de boas-vindas são ativados apenas quando você depositar pela primeira vez. Com isso, a probabilidade de que você aposte no site que depositou é altíssima, já que poderá ganhar o bônus de boas-vindas e utilizá-lo em suas apostas.

- Fomentar o uso do site: os sites de apostas brasileiros exigem que os seus apostadores depositem para apostar. Somente com um depósito é possível verificar tudo que a plataforma oferece. Por isso, as casas de apostas costumam exigir que você deposite para ganhar o bônus de boas-vindas e, dessa maneira, libere todos os recursos para apostar, incluindo a tão almejada transmissão ao vivo com vídeo, por exemplo.

Entender os motivos pelos quais os sites de apostas oferecem bônus de boas-vindas é essencial. Pois é assim que você saberá o porquê da oferta ser disponibilizada para sua conta. Com isso em mente, podemos avançar para o próximo tópico: os termos e condições.

Termos e condições dos bônus de boas-vindas

Convenhamos, ninguém gosta de ler textos enormes e complexos. Você possivelmente encontrará esse tipo de texto ao acessar os termos e condições de bônus de boas-vindas em casas de apostas brasileiras.

Os termos e condições basicamente explicam quais são os requisitos para que você ative o bônus de boas-vindas. Algumas informações importantes que são disponibilizadas nas regras de uma oferta para novos jogadores de um site de apostas são as seguintes:

- Depósito mínimo: esse é o valor mínimo que precisa ser depositado para que você possa ganhar o bônus de boas-vindas. Fique de olho nesse requisito, pois, se você depositar um valor menor do que o qualificado, não poderá ganhar o saldo promocional em sua conta.

- Requerimento de apostas: também conhecido como rollover, o requerimento de apostas é o que o site de apostas exige que você aposte para poder acessar os seus ganhos. Geralmente, as plataformas disponibilizam os mercados qualificados, odds mínimas, e tipo de aposta - simples ou múltipla.

- Prazo: o prazo é o tempo que você tem para cumprir o requerimento de apostas. Alguns sites exigem que você cumpra as regras em até 7 dias, já outros disponibilizam 30, ou até mesmo 60 dias.

Quem define os termos e condições do bônus de boas-vindas é a própria casa de apostas. Alguns sites podem exigir um depósito mínimo de R$ 10 apenas, já outros podem requerer que você deposite R$ 50, por exemplo.

Ler os termos e condições é importantíssimo para que você ative o bônus de boas-vindas em uma casa de apostas e possa aproveitá-lo ao máximo. Além das regras, existem algumas dicas que você precisa saber sobre esse tipo de vantagem.

Dicas para aproveitar bônus em casas de apostas

Cada casa de apostas oferece o seu bônus de boas-vindas para brasileiros. Como comentamos, algumas com uma oferta de depósito, outras com promoção sem depósito, algumas com apostas grátis, ou até mesmo com aposta sem risco.

Independentemente de qual promoção você ativar ao ser um novo cliente de uma casa de apostas, tenha em mente algumas dicas que certamente ajudarão na sua experiência:

- Evite depositar muito: não faça um depósito muito elevado, caso o bônus de boas-vindas seja sobre o valor depositado. Pois, quanto maior for o valor depositado, maior será o requerimento de apostas, o que tornará mais difícil acessar os seus ganhos.

- Entenda o rollover: tenha a certeza de que você entendeu o requerimento de aposta. Veja em quais odds a aposta qualificada é permitida, se são palpites simples ou múltiplos que devem ser realizados, entre outros pontos. Certifique-se de compreender as regras para não ter problemas ao cumprí-las.

- Não ative outros bônus: geralmente, as casas de apostas não permitem que você ative uma promoção junto com o bônus de boas-vindas. Portanto, foque em cumprir as regras da oferta que você ativou e, posteriormente, ative outras promoções para aproveitá-las em sua conta.

Anote essas dicas para não ter problemas ao ativar o bônus de boas-vindas do site de apostas que pretende aproveitar a promoção.

Exemplo de bônus em casas de apostas

A maioria dos bônus de boas-vindas em casas de apostas é sobre o valor do seu 1º depósito. Ao depositar, você ganha o dobro para apostar. É comum que os sites apresentem o limite da promoção em suas regras. Por exemplo, 100% até R$ 500.

Isso quer dizer que o valor do 1º depósito até R$ 500 poderá ser duplicado. Porém, quanto mais você depositar, maior será o requerimento de apostas - já que ele é calculado com base no valor do bônus, sendo até mesmo somado com o depósito em alguns casos. Portanto, não se empolgue muito para não ter problemas para cumprir as regras.

Conclusão dos bônus em casas de apostas

Com base em todas essas dicas de bônus de boas-vindas em casas de apostas, você já pode fazer o seu cadastro e aproveitar a promoção de sua preferência. Para começar, leia revisões de sites de apostas e aprenda tudo sobre a oferta que cada site oferece. Isso facilitará - e muito - a escolha do melhor bônus para você apostar em seu esporte favorito.

