O que você não pode perder nesta quinta-feira nos Jogos Olímpicos de Inverno
Brasil volta ter atletas em ação e evento contará com nove eventos de medalha
Nesta quinta-feira terá mais Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina: Eduarda Ribera e Bruna Moura voltam ao centro de esqui cross-country de Tesero para disputar os 10km femininos no estilo livre, a partir das 9h (horário de Brasília).
Na estreia, na terça-feira, elas foram eliminadas na fase classificatória do sprint livre do esqui cross-country. As brasileiras disputaram o percurso de 1,5 km, mas não terminaram entre as 30 mais rápidas para avançar à próxima fase. Ribera ficou na 72ª posição (4min17s05) e Bruna Moura terminou em 74º lugar (4min22s07).
Leia também
• Ex-namorada se pronuncia após biatleta norueguês confessar infidelidade ao vivo nos Jogos de Inverno
• Brasileiro no snowboard: o que você não pode perder nesta quarta nos Jogos Olímpicos de Inverno
• "Solteira mais cobiçada" dos Jogos de Inverno, atleta dos EUA diz ter recebido mais de 600 mensagens
Nove eventos de medalha vão acontecer nesta quinta-feira, com esportes como snowboard, luge e patinação velocidade.
Veja a programação no horário de Brasília
5h05: Curling - Coreia x Estados Unidos; Japão x Suécia, Itália x Suíça e Canadá x Dinamarca (Feminino)
5h30 e 7h08: Skeleton - Masculino, Classificatório
6h00 e 8h15: Esqui Estilo Livre - Moguls Masculino (Classificatório e Finais)
6h00 e 6h55: Snowboard - Masculino, Classificatório.
7h30: Esqui Alpino - Super G Feminino (Final)
8h10: Hóquei no Gelo - Suíça x França (Masculino)
9h00: Esqui Cross Country - 10km Feminino Livre Largada Intervalada (Final)
10h05: Curling -Noruega x Alemanha; Estados Unidos x Suíça e Grã-Bretanha x Suécia
10h30: Hóquei no Gelo - Finlândia x Canadá (Feminino)
10h56: Snowboard - Masculino (Final)
12h30: Patinação de Velocidade - 5.000m Feminino (Final)
12h40: Hóquei no Gelo - Tchéquia x Canadá (Masculino)
14h30: Luge - Revezamento por equipes (Final)
15h05: Curling - Itália x Coréia; Dinamarca x Japão; Suécia x Estados Unidos (Feminino)
15h30: Snowboard - SBD HP Feminino (Final)
16h15 e 17h36: Patinação em Velocidade em Pista Curta - 500m Feminino (Quartas-de-final e Final)
16h28 e 17h48 Patinação em Velocidade em Pista Curta - 1.000m Masculino (Quartas-de-final e Final)
17h10: Hóquei no Gelo - Letônia x Estados Unidos; Alemanha x Dinamarca.