Qui, 12 de Fevereiro

quinta12/02/2026
ESPORTES

O que você não pode perder nesta quinta-feira nos Jogos Olímpicos de Inverno

Brasil volta ter atletas em ação e evento contará com nove eventos de medalha

Bruna de Moura, na prova de Sprint do Cross Country Bruna de Moura, na prova de Sprint do Cross Country  - Foto: Gabriel Heusi/COB

Nesta quinta-feira terá mais Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina: Eduarda Ribera e Bruna Moura voltam ao centro de esqui cross-country de Tesero para disputar os 10km femininos no estilo livre, a partir das 9h (horário de Brasília).

Na estreia, na terça-feira, elas foram eliminadas na fase classificatória do sprint livre do esqui cross-country. As brasileiras disputaram o percurso de 1,5 km, mas não terminaram entre as 30 mais rápidas para avançar à próxima fase. Ribera ficou na 72ª posição (4min17s05) e Bruna Moura terminou em 74º lugar (4min22s07).

 

Nove eventos de medalha vão acontecer nesta quinta-feira, com esportes como snowboard, luge e patinação velocidade.

Veja a programação no horário de Brasília

5h05: Curling - Coreia x Estados Unidos; Japão x Suécia, Itália x Suíça e Canadá x Dinamarca (Feminino)

5h30 e 7h08: Skeleton - Masculino, Classificatório

6h00 e 8h15: Esqui Estilo Livre - Moguls Masculino (Classificatório e Finais)

6h00 e 6h55: Snowboard - Masculino, Classificatório.

7h30: Esqui Alpino - Super G Feminino (Final)

8h10: Hóquei no Gelo - Suíça x França (Masculino)

9h00: Esqui Cross Country - 10km Feminino Livre Largada Intervalada (Final)

10h05: Curling -Noruega x Alemanha; Estados Unidos x Suíça e Grã-Bretanha x Suécia

10h30: Hóquei no Gelo - Finlândia x Canadá (Feminino)

10h56: Snowboard - Masculino (Final)

12h30: Patinação de Velocidade - 5.000m Feminino (Final)

12h40: Hóquei no Gelo - Tchéquia x Canadá (Masculino)

14h30: Luge - Revezamento por equipes (Final)

15h05: Curling - Itália x Coréia; Dinamarca x Japão; Suécia x Estados Unidos (Feminino)

15h30: Snowboard - SBD HP Feminino (Final)

16h15 e 17h36: Patinação em Velocidade em Pista Curta - 500m Feminino (Quartas-de-final e Final)

16h28 e 17h48 Patinação em Velocidade em Pista Curta - 1.000m Masculino (Quartas-de-final e Final)

17h10: Hóquei no Gelo - Letônia x Estados Unidos; Alemanha x Dinamarca.

