Basquete O Rei da Quadra apresenta a sua última etapa no Shopping RioMar Recife Torneio de um contra um no basquete chega na capital pernambucana neste final de semana com estrelas da modalidade

Recife definirá um novo 'Rei da Quadra' no basquete. A última etapa da temporada 1x1 acontecerá a partir desta sexta-feira (12), às 13h, no Shopping RioMar Recife, no bairro do Pina, na Zona Sul da capital pernambucana. O evento vai contar com desafios da Esportes da Sorte para participação do público na quadra com premiações de bancas, além de ativações com distribuição de brindes.

Além do campeão, que será coroado como o Rei da Quadra e levará para casa R$ 8 mil, o público poderá desfrutar também do desafio de enterradas. Patrocinado pelo Esportes da Sorte, o evento distribuirá ao todo R$ 36 mil e ainda contará com as disputas do Campeonato Pernambucano e da Copa Esportes da Sorte, ao longo da próxima semana.

“Uma estrutura profissional será montada no meio do maior shopping do Nordeste, incentivando a prática esportiva não só para os participantes, mas também os curiosos presentes no local. O Esportes da Sorte tem orgulho de se associar a projetos como esse, o basquete sempre deu muita alegria ao Brasil e volta a crescer cada vez mais em nosso país. O evento será gigantesco e digno de um encerramento de temporada”, avalia Darwin Henrique da Silva Filho, CEO do Grupo Esportes da Sorte.

Alguns craques estão confirmados no evento, como Pezão, Jackson, Robinho, Guapi e Vitinho. Todos eles bem posicionados no ranking nacional. O líder ao final da etapa faturará R$ 12 mil.

O evento, que começa neste final de semana, vai se estender ao longo da próxima e se encerrará no dia 21, com a final do Campeonato Pernambucano 3x3 na categoria Adulto. A organização ainda disponibilizará escolinhas gratuitas para quem deseja iniciar na modalidade. Basta se inscrever presencialmente no RioMar Recife, com vagas limitadas a 15 alunos por sessão.

Programação completa do evento

Dia 12 - Rei da Quadra

Dias 13 e 14 - Copa Esportes da Sorte e Desafio Dunk (enterradas)

Dias 15, 16 e 17 - Escolinhas

Dia 18 - Campeonato Pernambucano de Basquete 3x3 (Cadeirantes e

Master)

Dia 19 - Campeonato Pernambucano (Sub-16 e Sub-18)

Dia 20 - Campeonato Pernambucano 3x3 (Sub-23)

Dia 21 - Campeonato Pernambucano 3x3 (Adulto)

