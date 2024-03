"O Sport merecia a vitória", enfatiza Soso sobre empate no Clássico das Multidões

A- A+

O técnico Mariano Soso acredita que o Sport merecia um resultado melhor diante do Santa Cruz, pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Pernambucano, neste sábado (9), no Arruda. Em entrevista coletiva, o treinador rubro-negro reconheceu um fraco primeiro tempo de seus comandados, mas celebrou a atuação da equipe na etapa complementar.

"A equipe entrou desligada em campo. Mas os jogadores são aplicados ao plano de jogo, e o plano de jogo teve imperfeições. Essas imperfeições são de quem desenha o plano de jogo", pontuou.

"Destaco nossa mudança de comportamento na segunda metade. Mudança de atitude, personalidade e principalmente de jogo. Acho que fomos amplamente superiores ao adversário, mas não conseguimos transformar nossa produção em resultado. Hoje o Sport merecia a vitória", prosseguiu.

No segundo tempo, quando o Sport era melhor em campo e já vinha criando algumas situações de gols atrás do gol de empate, os refletores do estádio do Arruda sofreram um apagão, devido a uma sobrecarga no disjuntor. A partida demorou 26 minutos para recomeçar. Nada que, na visão de Soso, tenha atrapalhado o desempenho rubro-negro.

"Fomos muito melhores que o adversário. Apesar do apagão, continuamos tendo um comportamento de autoridade. A equipe teve um comportamento sustentável, isso é importante", enfatizou.

