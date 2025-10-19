A- A+

Futebol "O Sport precisa pensar em 2026", alerta Daniel Paulista após derrota para o Inter Treinador citou que "foi feita muita coisa errada" no planejamento do clube em 2025 e que é preciso tomar "decisões duras"

Ainda restam 10 rodadas para o Sport na Série A do Campeonato Brasileiro, mas o cenário do clube na competição, com apenas 17 pontos, amargando a lanterna, fez o técnico Daniel Paulista praticamente admitir que o Leão dificilmente escapará de um rebaixamento à Série B. Na visão do profissional, já é hora de pensar em 2026.





“Eu, como um ex-atleta do clube, como uma pessoa que já trabalhou por muito tempo aqui dentro, acho que o Sport precisa de um momento de reflexão. Sentar, analisar, ver o que foi feito de errado. Foi feita muita coisa errada, muita coisa que infelizmente não deu certo. O Sport já precisa começar a pensar em 2026. Se ele não quiser cometer os mesmos erros que cometeu neste ano, para que isso sirva pelo menos de aprendizado, para voltar a ser o Sport que teve a sua tradição em anos anteriores, ele precisa começar a pensar em 2026. Precisa tomar decisões que são decisões duras, mas que precisam ser tomadas”, alertou.

De acordo com o treinador, o Sport “chegou ao limite” na Série A, mantendo-se vivo na luta contra o rebaixamento na questão matemática, mas sem esboçar a reação necessária para fugir da queda. A derrota por 2x0 diante do Internacional, neste domingo (19), provou isso.

“A gente reconhece que o momento é difícil. Sempre foi complicado, mas, com o passar dos jogos, a dificuldade foi aumentando na questão da recuperação dentro da competição. Mais uma vez, fizemos um jogo equilibrado, contra um bom adversário, jogando fora de casa. Conseguimos competir, criando boas oportunidades para traduzir em gols, mas sem efetividade. Os erros que acabamos cometendo pesam porque o adversário tem uma eficiência maior e consegue aproveitar melhor as oportunidades. É um defeito e temos de continuar trabalhando, assumindo que isso hoje é um problema”, apontou.

“Neste momento, nós temos que nos colocar à disposição para isso, independentemente se vai ser com o Daniel ou se não vai ser com o Daniel. Eu estou falando para o bem do clube em cima de um trabalho de quatro meses. Infelizmente, os resultados me frustram, porque eu vim aqui com uma expectativa de alcançar resultados melhores, mas que infelizmente nós não estamos conseguindo. Vamos continuar trabalhando, mas acho que o Sport chegou no limite e agora é olhar para 2026. Existe um fio de esperança porque a matemática ainda nos proporciona, na possibilidade mínima, mas na realidade as coisas são difíceis”, completou.

