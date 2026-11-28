Leila Pereira chegou ao mundo do futebol há 11 anos. Em 2015, se uniu ao Palmeiras como patrocinadora. Depois, se tornou conselheira até chegar ao posto de presidente, cargo que deixará ao fim do ano que vem. Ao longo das últimas temporadas, a mandatária repetiu algumas vezes a sua meta de conduzir a equipe alviverde a um título de Libertadores no futebol masculino. Finalmente, em 2026, ela conseguiu, se tornando a primeira mulher a presidir um time campeão da América do Sul.

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O centenário do Palmeiras, em 2014, ficou marcado pela luta até o último minuto contra o rebaixamento. A equipe ainda tentava a duras penas sobreviver após o rebaixamento em 2012 e a disputa da Série B no ano seguinte. O ano de 2015 mudou completamente o nível do clube alviverde no cenário nacional e internacional.O presidente, à época, Paulo Nobre, emprestou cerca de R$ 200 milhões ao longo de seus mandatos para sanear as dívidas do Palmeiras. Leila Pereira e seu marido, José Roberto Lamacchia, passaram a patrocinar o time com suas empresas, Crefisa e FAM. A verba publicitária foi tida como a maior entre clubes de futebol das Américas, estimada em aproximadamente R$ 60 milhões por ano, no contrato de exclusividade firmado em 2016. A parceria continuou até 2024, com alguns ajustes, levando o investimento a R$ 81 milhões anuais.Mas a relação financeira de Leila com o Palmeiras se estendeu para além do patrocínio. A empresária investiu na contratação de jogadores, entre eles Dudu, Alejandro Guerra e Miguel Borja, mas após uma autuação da Receita Federal os "presentes" viraram empréstimos com juros que o clube teve de devolver à mandatária. O ápice dessa dívida foi registrado em 2019, quando os valores assumiram a casa dos R$ 170 milhões. Os empréstimos foram completamente quitados no fim de 2024.A relação entre Leila e Nobre sofreu intensos desgastes ao longo do tempo de convívio. Nobre alertou para eventuais inconsistências em uma documentação apresentada pela empresária e assinada pelo ex-presidente Mustafá Contursi que indicaria que ela era sócia do clube desde 1996, permitindo uma candidatura relâmpago ao cargo de conselheira. A disputa foi superada internamente e Leila foi autorizada a disputar a eleição.Leila, então, foi eleita e reeleita conselheira em 2017 e 2021, respectivamente, quebrando recorde de votos. Assim, ela cumpriu a exigência necessária para poder se postular à presidência como sucessora de Mauricio Galiotte, que liderou o clube entre 2017 e 2021."Não tenho dúvida de que quando fui eleita presidente do Palmeiras, muitos torcedores e jornalistas devem ter pensado que eu seria uma 'granfina' que não mandaria absolutamente nada no Palmeiras, que seria uma rainha da Inglaterra", reflete a presidente.Em sua primeira eleição como presidente, em novembro de 2021, Leila não teve concorrentes e ganhou o pleito com 87% dos votos totais (1.897 votos). Ao longo de seu mandato, ela enfrentou críticas por um possível conflito de interesses por se manter patrocinadora e exercer a presidência concomitantemente, pelo uso, sem custos de aluguel ou fretamento, de uma aeronave da sua companhia aérea, e por alocar alguns jogos do clube na Arena Crefisa Barueri, concedida a uma empresa do conglomerado liderado por Leila e seu marido."Não sou torcedora de arquibancada. Respeito o torcedor que não é de arquibancada. Sou administradora e torcedora do Palmeiras. Mas estou na presidência para agir com razão e fazer o melhor pelo clube", afirma Leila.Em sua tentativa de reeleição, em 2024, a mandatária teve oposição. Mas o grupo contrário não foi páreo para Leila. Ela teve 72% dos votos totais (2.295 votos) e superou Savério Orlandi. No atual mandato, a presidente flertou com a ideia de uma reforma do estatuto para que buscasse um terceiro mandato. "Fiquei animadinha", admitiu. Mas a ideia não prosperou e sua saída da cadeira mais poderosa do clube se dará em dezembro de 2027.Depois disso, Leila diz não querer deixar o futebol e estar disposta a colaborar com outros clubes, desde que não sejam rivais do Palmeiras. Seu enteado, Marcos Lamacchia, está comprando a SAF do Vasco, time do coração de familiares de Leila A presidente diz que não tem relações empresarias com o enteado e não vê novo conflito de interesses, que está sob avaliação da Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (Anresf), órgão instituído pela CBF para fiscalizar as adequações às regras de fair play e governança do futebol nacional.No quinto ano como presidente do Palmeiras, Leila soma nove títulos com o futebol masculino profissional: uma Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros, quatro Campeonato Paulistas, além de uma Recopa Sul-Americana e uma Supercopa Rei.Em tom de brincadeira antes da final em Montevidéu, Leila prometeu "descer até o chão" ao som de funk caso conquistasse o título. Mas as ambições da presidente não param por aí. No próximo domingo, tem a final da Copa do Brasil, diante do Grêmio, em Brasília. É a uma das taças pendentes na sala de troféus da dirigente, que ainda quer chegar ao topo do mundo, no Intercontinental.