Futebol "O torcedor me parava na rua falando para voltar e comandar o clube", diz Rivaldo sobre o Santa Ex-jogador do Tricolor comentou sobre a luta da Cobra Coral no STJD para disputar a Série D do Brasileiro neste ano

Após a eliminação no Campeonato Pernambucano, o Santa Cruz não tem mais partidas oficiais em seu calendário em 2024. Ao menos por enquanto, já que o clube briga na justiça desportiva por uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. Ex-jogador do Tricolor, Rivaldo destacou a dificuldade em conseguir espaço no cenário nacional ainda neste ano.

“Seria importante o Santa Cruz jogar a Série D esse ano. Mas eu conheço o regulamento, então eu sei que não vai ser algo fácil para o time conquistar, seria ótimo, mas não sei qual vai ser a decisão, dificilmente isso será autorizado por uma série de motivos plausíveis. Pela torcida que tem e a grandeza do time na história do futebol brasileiro, seria muito importante o Santa Cruz voltar a Série D, porém essa luta precisa ser dentro do campo”, apontou, em entrevista à Betfair.

O pentacampeão, que hoje mora fora do Brasil, comentou que em suas férias no Recife ouviu pedidos da torcida do Santa Cruz para que ele seja futuramente o presidente do clube.

“Passei bastante tempo no Recife e vi muito do sofrimento do torcedor. O pessoal me parava na rua e falava ‘Rivaldo, volta para o Santa Cruz para ser o presidente ou ser o dono do time’. Mas hoje minha vida mudou bastante, eu tenho vontade, mas a gente sabe que não é fácil cuidar de uma equipe, ainda mais do tamanho do Santa Cruz. Hoje eu moro nos Estados Unidos e não é fácil fazer isso acontecer”, afirmou.

O ex-jogador, porém, não descarta totalmente a possibilidade de assumir algum cargo na diretoria da equipe no futuro.

“Quem sabe um dia? Nunca podemos dizer não com toda a certeza para uma situação assim. Estou sempre à disposição para ajudar e até conversei com o presidente do Santa Cruz. Combinamos de conversar mais vezes para tentar ajudar da melhor forma possível. Mas estar dentro do Santa Cruz como presidente ou comprar o time, hoje, está descartado, porque estou morando fora do Brasil e o time precisa de alguém que esteja dentro do time, focado em fazer o melhor trabalho possível e reconduzir o time ao primeiro escalão do futebol brasileiro”, encerrou.

