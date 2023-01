A- A+

Futebol "O velho está on": Victor Ferraz e dupla de experientes do Náutico ganham elogios de Dado Os dois primeiros balançaram as redes diante do Caruaru City, enquanto o último teve bom desempenho na lateral

Em um time repleto de jovens, foi um trio do Náutico que chamou a responsabilidade na primeira vitória do clube em 2023. No 2x0 diante do Caruaru City, na última quarta (11), nos Aflitos, pelo Campeonato Pernambucano, o meia Souza e o atacante Matheus Carvalho marcaram os gols do jogo. Já o lateral-direito Victor Ferraz teve papel importante na marcação e no apoio na lateral. Desempenho que rendeu elogios do técnico Dado Cavalcanti.



Líderes positivos



“Os três já jogaram no clube, conhecem como as coisas funcionam. São líderes positivos. Que dão exemplo, cobram os mais jovens e incentivam demais. A permanência deles é saudável para quem está do lado. Seja por uma orientação ou pela qualidade técnica. Dos três, um foi fundamental, jogando e marcando, e os outros fizeram gols”, avaliou o treinador.



Matheus Carvalho, de 30 anos, que marcou o segundo gol da partida, já tem dois no Estadual, ocupando a artilharia do torneio. Souza, que abriu o marcador no triunfo, fez o primeiro com a camisa alvirrubra em 2023.



“Sei da importância de Souza em campo. Ele enxerga longe. Alguns atletas enxergam o passe mais curto, mas ele tem a capacidade de fazer bolas longas. Isso faz com que o adversário se preocupe porque não sabe se ele vai fazer lançamento ou um jogo apoiado", disse o técnico. Antes do gol de cabeça, o meia de 34 anos era um dos mais criticados por parte da torcida.

“O velho está on”



Ao elogiar Victor Ferraz, de 34 anos, Dado chamou atenção para o desempenho físico do lateral. "Victor orquestra dentro de campo as nossas escolhas. Faz jogada curta, longa, orienta, marca, ajuda. A pré-temporada dele foi excelente. Terminou os dois jogos, os 90 minutos, excelente. O ‘velho está on’, contribuindo muito", brincou.

O próximo compromisso do Náutico no Pernambucano é domingo (15), contra o Santa Cruz, no Arruda, pela terceira rodada. O Timbu é o atual segundo colocado do torneio, com três pontos. O Santa Cruz fará sua estreia na competição na noite desta quinta (12), ante o Afogados, também no José do Rego Maciel.

