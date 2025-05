A- A+

PARATRIATLETA OLÍMPICA "Obrigada a todos os que magoaram tanto": paratriatleta encerra carreira após anos de bullying Campeã mundial denuncia ambiente abusivo no paradesporto e anuncia aposentadoria precoce

A paratriatleta espanhola Marta Francés, de 29 anos, anunciou sua aposentadoria do triatlo profissional devido a anos de bullying e assédio que afirma ter sofrido no ambiente esportivo.



Em uma publicação nas redes sociais, revelou que enfrentou "bullying incessante, assédio e discriminação" ao longo dos seis anos em que competiu na modalidade, o que a levou a tomar a difícil decisão de encerrar sua carreira.

Francés conquistou a medalha de prata nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, além de títulos de campeã mundial e bicampeã europeia.

Ela relatou, segundo o jornal português A Bola, que suportou os abusos para alcançar seu sonho olímpico, mas que a situação se tornou insustentável. "Aguentei até aqui para que ninguém roubasse o meu sonho olímpico de Paris", escreveu.

A atleta também tentou migrar para o ciclismo adaptado, mas enfrentou as mesmas dificuldades. "O mundo paralímpico é muito pequeno. Todas essas pessoas que me fizeram esse bullying tremendo se encarregaram de que também o fizessem no ciclismo", afirmou.

"Obrigada também a todos vocês que tornaram minha vida num inferno com o bullying incessante durante 6 anos. Alguns podem pensar que é atirar a toalha ao chão. Bem, não é, é vencer a guerra. Eu só tinha um sonho: ser atleta olímpica e ganhar uma medalha, mas acima de tudo, ser feliz. Não só realizei esse sonho, como também tenho uma força interior que sei que ninguém teria em meu lugar. Obrigada a todos os que magoaram tanto, porque graças a vocês eu extravasei a raiva para vencer, para levar para casa a prata olímpica e o ouro mundial. E isso vai morrer comigo!", também escreveu.

Francés foi diagnosticada com um tumor cerebral aos 16 anos, o que a levou ao esporte como forma de superação. Apesar das adversidades, ela expressou gratidão pelas conquistas e pela força interior desenvolvida. "Obrigada a todos os que magoaram tanto, porque graças a vocês eu extravasei a raiva para vencer, para levar para casa a prata olímpica e o ouro mundial", declarou.

A atleta será homenageada como Filha Predileta de Castilla-La Mancha no próximo dia 31 de maio. Ela não descarta a possibilidade de tomar medidas legais contra os responsáveis pelo assédio que sofreu.

