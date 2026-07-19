A- A+

Copa do Mundo de 2026 "Obrigado mesmo assim!": argentinos comemoram apesar da derrota para a Espanha Após a derrota, na cidade de Buenos Aires houve aplausos e som de fogos de artifício

Um lamento coletivo, imensa frustração, mas também muito apoio: nos bares e praças de Buenos Aires, os argentinos se apegaram até o último minuto à esperança de mais uma virada épica que acabou não acontecendo. Ainda assim, após a derrota para a Espanha, houve aplausos, o som de fogos de artifício e uma mensagem unânime para a seleção: "Obrigado mesmo assim!".

Em uma rua de Buenos Aires, parado com a família diante de um telão instalado do lado de fora de um restaurante, Marco Moya, um motoboy de 37 anos, repetia incessantemente, com os olhos marejados: "Obrigado mesmo assim... obrigado, seleção!".

Em um café no bairro de Caballito, na zona sul da capital, reinava o silêncio ao final da decisão da Copa do Mundo. Os olhares permaneceram fixos na tela da televisão, como se fosse difícil acreditar que, desta vez, a festa era dos espanhóis. O sonho foi interrompido, e alguns choraram em silêncio.

No icônico Obelisco, epicentro das comemorações na cidade, a multidão que havia se reunido ao longo do dia, inicialmente abatida, manteve o ânimo elevado para demonstrar reconhecimento pelo que os 'muchachos' (rapazes) conquistados. Buzinas soavam, tambores batiam e fogos de artifício explodiram, apesar da derrota.

"Chegamos à final. Não é pouca coisa", disse Luciano Ortega, um estudante de 20 anos, com um sorriso no rosto.

A Argentina chegou à grande decisão do torneio após várias viradas emocionantes e uma vitória dramática, nos instantes finais, na semifinal contra a Inglaterra, uma partida carregada de simbolismo especial devido à disputa com a Grã-Bretanha pelas Ilhas Malvinas e aos gols históricos marcados por Diego Maradona em 1986.

"Muitas pessoas já estavam satisfeitas por terem vencido a Inglaterra e, apesar da derrota para a Espanha, superamos todos os outros adversários. De certa forma, pode ser considerada uma vitória, pois a Argentina provou mais uma vez que pertence ao grupo dos melhores", disse Ortega, com vestígios da pintura facial 'albiceleste' ainda visíveis em seu rosto recém-lavado.

Em uma praça no bairro nobre de Palermo, onde milhares de pessoas assistiram à partida em um telão, o apito final foi recebido com aplausos generalizados e gritos de "Argentina, Argentina".

“Estou triste, mas ainda quero agradecer à seleção e, acima de tudo, a Lionel Messi, porque ele deu tudo de si por nós”, disse Nahuel Tudela, um estudante de 22 anos.

Durante a partida, a tensão aumentava a cada minuto. Torcedores beijavam pequenas figuras de Messi que carregavam como amuletos da sorte, agarrando-se à esperança de mais uma virada. Em um café no centro da cidade, gritos de indignação dirigidos à televisão se alternavam com cantos incessantes. Perto do fim, alguns permaneciam de braços cruzados ou roíam as unhas.

Então, na prorrogação, o gol de Ferran Torres aos 106 minutos deixou todos em silêncio.

"Deram tudo de si"

Agora, apesar da derrota, muitos torcedores prometem sair às ruas mais uma vez para dar as boas-vindas ao tempo na volta para casa.

"Eles deram tudo de si, até o fim. Não chegaram tão longe para que deixássemos de recebê-los agora. Nós os amamos do mesmo jeito. No fim das contas, é só futebol, e não vamos menosprezá-los por causa disso", afirmou Ortega.

Moya, um motociclista, disse que iria ganhar o tempo para agradecer por "todos esses momentos", ciente da possibilidade de nunca mais vivenciar algo assim e de que Messi tenha disputado sua última Copa do Mundo.

O camisa 10, 'El Messias', cuja imagem onipresente aparece em tatuagens, cartazes, vitrines e garrafas térmicas dos argentinos, levou seu país ao título da Copa do Mundo de 2022, conquistou dois troféus da Copa América e se tornou o maior artilheiro e o jogador com mais partidas pela seleção de seu país.

Em Barracas, um bairro popular na zona sul de Buenos Aires, um grupo de cerca de 30 amigos assistiu a todos os jogos da Copa do Mundo reunidos em torno de um 'asado' (churrasco), desta vez, sob uma tenda improvisada para proteger a churrasqueira do frio e da chuva.

Houve lágrimas e indignação após a derrota, mas, quando a câmera focou em Messi, todos aplaudiram e várias pessoas gritaram: "Obrigado, Leo!".

"Estou irritado porque não jogamos bem hoje", disse Pedro Montagna, funcionário público de 35 anos, que lamentou a probabilidade de ser despedido do capitão das Copas: "Ele marcou uma geração. Primeiro foi Diego, depois ele, e agora esperamos que surja outra pessoa. Estou triste porque este era o final perfeito".

Veja também