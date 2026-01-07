A- A+

TELEVISÃO Odinei Ribeiro, narrador do SporTV, deixa a Globo após 18 anos Após quase duas décadas na emissora, profissional fez sua última transmissão no dia 27 de dezembro

O narrador Odinei Ribeiro encerrou suas atividades com o Grupo Globo. Após 18 anos, o profissional deixou a empresa carioca na última terça-feira (6).

Nascido em Itanhaém, no litoral de São Paulo, o locutor iniciou sua trajetória na emissora narrando jogos no Premiere, no ano de 2007. No dia 27 de dezembro, ele fez seu último trabalho, atuou no comando do jogo de basquete entre Flamengo e Vasco pela NBB, no SporTV.

De acordo com Odinei, a decisão de deixar a empresa foi totalmente pessoal: “Não fui dispensado. Eu pedi demissão e vou realizar novos sonhos. Quanto à Globo, só gratidão”, explicou à página Narradores Brasileiros, do X, antigo Twitter.

O Grupo Globo, nos últimos anos, admitiu novos narradores para o seu quadro, como Vinícius Rodrigues e Paulo Andrade, ex-ESPN.

Odinei trabalhou em inúmeras rádios e emissoras do litoral paulista antes de juntar ao canal. No SporTV, além de jogos da NBB, o locutor atuou especialmente em transmissões de partidas de futebol de times paulistas.

Veja também