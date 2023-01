Odivan comemora estreia pelo Náutico e projeta Clássico das Emoções

A- A+

Foram apenas cinco minutos em campo, no jogo diante do Caruaru City, nos Aflitos, pela segunda rodada do Campeonato Pernambucano. Pouco para demonstrar seu futebol para a torcida, mas suficiente para deixar o zagueiro Odivan alegre. Afinal, foi o primeiro jogo do atleta com a camisa do Náutico. Tudo isso na véspera do aniversário do defensor.



“Completei 24 anos hoje (na última quinta). Fiquei feliz por ter estreado, mesmo com poucos minutos eu senti uma energia boa. Foi muito intenso, o torcedor veio junto e conseguimos a vitória. Até brinquei com o quarto árbitro para me deixar jogar alguns minutos porque eu queria sentir essa emoção de pisar nos Aflitos”, declarou.



O zagueiro também projetou o próximo confronto do Náutico no Campeonato Pernambucano, domingo (15), no Arruda, contra o Santa Cruz.





“É um clássico enorme no Nordeste inteiro. Sou do Sul e já ouvi falar do clássico. É uma responsabilidade grande. É importante apresentarmos um grande futebol para mostrarmos que estamos em evolução. Clássico muitas vezes não é na técnica, mas na vontade. Vamos nos entregar muito para conseguir um bom resultado no domingo”, apontou.

