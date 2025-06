Odivan deixa o Náutico e acerta transferência para clube da Indonésia

A- A+

O zagueiro Odivan está fora do Náutico. Nesta quarta-feira (25), o clube informou que o defensor acertou a saída para atuar no futebol da Indonêsia, vestindo a camisa do Arema. Pelo Timbu, o jogador disputou 33 partidas, sem gols marcados.





Com a saída de Odivan, o Náutico não deve trazer mais defensores, seguindo a temporada com as opções de Carlinhos, João Maistro, Mateus Silva, Rayan, Felipe Santana e Índio.

O próximo jogo do Náutico na temporada é domingo (29), contra o Tombense, em Minas Gerais, pela Série C do Campeonato Brasileiro. O Timbu é o nono colocado da competição, com 12 pontos.

Veja também