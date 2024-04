Odivan e Jean Mangabeira iniciam fase de transição no Náutico

A- A+

O zagueiro Odivan e o volante Jean Mangabeira iniciaram a fase de transição física no gramado do CT Wilson Campos. O Náutico não detalhou quando os atletas devem ficar à disposição do técnico Mazola Júnior para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro.



Odivan teve uma lesão grau dois do ligamento colateral medial do joelho direito, associada a um estiramento do ligamento cruzado anterior, em julho do ano passado. Já Jean teve uma ruptura no ligamento cruzado anterior e lesão no menisco do joelho direito, em agosto de 2023.

O zagueiro Odivan e o volante Jean Mangabeira deram início à transição física nesta semana no gramado do CT Wilson Campos. Esta é mais uma das etapas da recuperação dos atletas. Vamos, meus guerreiros!



Gabriel França / CNC pic.twitter.com/KEdHjQrXFC — Náutico (@nauticope) April 23, 2024

