Futebol Odivan sofre lesão no joelho, e Náutico estuda necessidade de cirurgia Zagueiro teve uma contusão de grau dois do ligamento colateral medial do joelho direito, associada a um estiramento do ligamento cruzado anterior

O departamento médico do Náutico confirmou, nesta terça (25), que o zagueiro Odivan teve uma lesão grau dois do ligamento colateral medial do joelho direito, associada a um estiramento do ligamento cruzado anterior. O atleta já iniciou o tratamento e será reavaliado após a redução das dores no local. Segundo o clube, ainda será definida a necessidade ou não de procedimento cirúrgico.



O jogador se contundiu durante a partida contra o Remo, nos Aflitos, pela rodada passada da Série C do Campeonato Brasileiro. Com a lesão, o atleta deve desfalcar o Náutico nos próximos meses.





Sem Odivan, o técnico Fernando Marchiori terá as opções de Denilson e Wesley Junio para compor a zaga, além de Danilo. Vale ressaltar que o Timbu está próximo de oficializar as chegadas de mais dois defensores: Joecio, ex-Sampaio Corrêa, e Richardson, que estava

