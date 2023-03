Odivan vê jogo contra o Ferroviário com "espírito de mata-mata"

A- A+

Pela tabela, o jogo entre Náutico e Ferroviário/CE, nesta quarta (22), nos Aflitos, é válido pela última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste. Para os alvirrubros, porém, o confronto já tem espírito de mata-mata. Afinal, um triunfo garante vaga nas quartas de final. Um tropeço, somado a outros resultados, pode tirar a classificação do Timbu.



“Será um jogo decisivo. Encaramos já como um jogo de mata-mata. Temos que vencer para garantir a classificação e depois pensaremos em ficar na melhor colocação possível para decidir em casa (quartas de final). Só dependemos da gente, estamos jogando em casa e com uma sequência boa”, afirmou o zagueiro Odivan.



O Náutico é o atual quarto colocado do Grupo B, com 10 pontos. Para avançar, basta vencer o Ferroviário. A depender de outras partidas, a equipe pode até encerrar a fase na liderança. Se empatar ou perder, terá que secar o Santa Cruz, em quinto, com nove. A Cobra Coral enfrenta o Fortaleza, no Arruda.





Um trunfo do Náutico para conseguir a classificação passa pelo sistema defensivo. O clube não toma gols há três partidas. Méritos que Odivan divide com o demais companheiros.



“Não só a defesa, mas todo o conjunto faz parte disso. Estamos três jogos sem tomar gols e isso dá confiança. Vamos procurar manter isso. Tendo uma boa defesa, conseguiremos ir longe nos campeonatos”, frisou.

