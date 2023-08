A- A+

Futebol Internacional Oferta de R$37,1 bilhões para a aquisição do Manchester United será finalizada em outubro A oferta feita por um banqueiro catari supera a do bilionário britânico, Sir Jim Ratcliffe, e da família real do Catar

De acordo com o jornal britânico The Mirror, o banqueiro catari Jassim Bin Hamad Bin Jassim Bin Jaber Al Thani emergiu como o vencedor da corrida para adquirir o Manchester United, superando a concorrência do bilionário britânico Sir Jim Ratcliffe e a família real do Catar. A oferta foi de seis bilhões de libras esterlinas (R$ 37,1 bilhões pela cotação atual). Os atuais proprietários tem até outubro para decidir para quem venderão o clube.

Os Glazer, atuais proprietários, concordaram em ceder 100% do clube, apesar de terem anteriormente manifestado intenção de manter parte dela. Preocupações surgem em relação a possíveis protestos caso os Glazer mantenham algum interesse no clube após a venda.

Torcedores do Manchester United ergueram faixas anti-Glazer antes da partida da Premier League entre Manchester United e Wolverhampton, no Old Trafford, no dia 14 de agosto deste ano.

Embora não tenha havido anúncio oficial, a conclusão do negócio está planejada para outubro. O estádio do Manchester United, Old Trafford, bem como os campos de treinamento, estão nos planos de Al Thani para reformas.

A família Glazer havia adquirido o clube em 2005 por 790 milhões de libras esterlinas (R$ 4,8 bilhões). Em setembro do ano passado, os proprietários americanos anunciaram a venda do clube.



Veja também

Assédio Jenni Hermoso pede, através de sindicato, que 'beijo de Rubiales não fique impune'