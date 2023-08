A- A+

Futebol Internacional Neymar assina com o Al Hilal da Arábia Saudita e vira página na carreira Jogador brasileiro acertou por duas temporadas com clube saudita

Depois de seis anos defendendo a camisa do Paris Saint-Germain, Neymar tem novo clube. Nesta segunda-feira (14), o jogador fez exames médicos e assinou com o Al Hilal, da Arábia Saudita, movimentação que marca um novo momento na carreira do atleta de 31 anos.

O anúncio oficial deve ser dado nesta terça-feira (15), com um contrato de dois anos e o atacante recebendo quase R$ 70 milhões por mês.

Revelado pelo Santos em 2009, Neymar sempre foi visto como um dos grandes talentos do futebol mundial, e desde cedo teve uma vida badalada e com os holofotes voltados para si. Ainda assim, nos primeiros anos de carreira encantou o mundo pela sua capacidade de driblar, criar jogadas e encontrar assistências, além de finalizar bem. Em resumo, um jogador completo e com muitos recursos.

Neymar foi um caso raro no futebol brasileiro. Pôde-se aproveitar o talento do jogador até 2013 em campos nacionais, quando só então partiu para o Barcelona como uma das maiores transferências até o momento. Uma vez na Europa, com a camisa blaugrana e ao lado de Messi e Suarez, o atacante impactou rapidamente o futebol no Velho Continente, enquanto que na Seleção já era a principal referência.

Dividindo as glórias com o trio "MSN" no Barcelona, era como se o estrelato do brasileiro precisasse de um voo solo, um protagonismo só seu, passo necessário na corrida pela Bola de Ouro, pelo coroamento de ser o melhor jogador do mundo. Em agosto de 2017, o PSG pagou mais de 200 milhões de euros, dando-lhe o palco para ser o ator principal e o papel de levar o clube francês para o mais alto patamar do futebol mundial.

Em Paris, viveu altos e baixos

Uma vez na França, o jogador de relevância internacional como ele proporcionou mudanças de patamar e até de investimento por parte dos clubes rivais do PSG, ainda que o nível de enfrentamento fosse menor do que encontrava na Espanha. Ainda na temporada de estreia sofreu o primeiro grande revés, a fratura no quinto metatarso do pé direito, primeira lesão séria do jogador no clube que lhe tirou dos gramados por muito tempo.

Nos anos seguintes ocorreram mais lesões em momentos decisivos, polêmicas dentro e fora de campo, declarações do próprio em querer sair do clube e algumas forçadas para voltar ao Barça. Ainda assim, o jogador brasileiro bateu na trave no principal objetivo do Paris, em 2020. Chegou ao vice-campeonato da Champions League, ainda maior ambição do time, chegando próximo de conquistar algo grande sendo o principal nome da equipe.

Próximos capítulo

Agora acertado com o Al Hilal, Neymar transmite o recado para o mundo do futebol de que, ao menos nos próximos dois anos, o craque abdica do sonho de ser eleito o melhor jogador do mundo. Sai da seleta primeira prateleira de atletas e mostra que está satisfeito com aquilo que fez até aqui no esporte. Segundo informações do L'equipe, jornal francês, o plano do jogador de 31 anos é retornar para Europa depois do período de contrato.

Ainda assim, dois anos fora dos confrontos mais exigentes do futebol devem pagar um preço para um atleta que estará com 33 anos.

Com a Seleção Brasileira, desde o fim da última Copa do Mundo, o atacante ainda não vestiu a Amarelinha devido a lesão que sofreu. Uma vez na Arábia, suas convocações poderão ser contestadas a partir do nível de enfrentamento que lhe é imposto. Ainda assim, deve ser nome recorrente nas próximas listas por conta do talento inquestionável que tem.

Contudo, o protagonismo de Neymar possa ser colocado em xeque. Jogadores como Vinícius Júnior e Rodrygo pedem passagem e se mostram como alternativa para ser a cara da Seleção pelos próximos anos. A passagem de bastão pode ter ficado mais próxima.

Veja também

SANTA CRUZ Com retorno de Marino Abreu à presidência do CD do Santa Cruz, aumentam expectativas para AGE da SAF