Sport Oficial: Sport anuncia a chegada do volante Fabricio Domínguez Jogador de 25 anos permanece no Leão será até o final de 2024

Mariano Soso ganha mais uma opção no elenco rubro-negro. Nesta quinta-feira (18), o Sport anunciou de maneira oficial a chegada do volante uruguaio de 25 anos, Fabricio Domínguez. O jogador pertence ao Racing, da Argentina, e chega ao clube pernambucano por empréstimo até o final de 2024.

Apesar de pertencer ao Racing, Fabricio Domínguez disputou a última temporada pelo Argentinos Juniors. Foram 29 partidas em 2023 com nenhum gol marcado e duas assistências concedidas. O uruguaio foi formado no Nacional-URU, mas nunca atuou profissionalmente no país de origem.

Elogios do treinador

O atleta chega com status de coringa, podendo atuar em mais de uma posição. "Fabricio Dominguez é um lateral, volante, extremo. É um jogador versátil, que não só pode jogar pelos lados, mas também tem a capacidade de jogar por dentro", pontuou Soso.

