Futebol Oficializado pelo Santa Cruz, Wagninho, ex-Náutico, projeta retomada na carreira após lesão No Tricolor, volante formado na base alvirrubra voltará a trabalhar com o técnico Felipe Conceição

Formado nas categorias de base do Náutico, o volante Wagninho, de 23 anos, foi oficializado nesta quinta (1º) como reforço do Santa Cruz para a sequência da temporada 2023. Uma chegada que teve participação direta do técnico Felipe Conceição, que trabalhou com o atleta na época em que ambos estavam no Timbu, no ano passado.

“O professor foi importante para mim. Ano passado, ele me deu muitas oportunidades. Conheço o estilo de jogo dele e ter trabalhado com ele facilita. Espero ajudar o clube no acesso”, afirmou o jogador.

Com a camisa do Náutico, Wagninho disputou 35 jogos, sem gols marcados. Recentemente, o atleta teve uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho, que o tirou de parte da temporada passada. Além do Timbu, o jogador passou por Ferroviário/CE, Retrô e pelo time de base do Fluminense.

“Tive uma lesão muito séria no ano passado e isso me tirou das atividades, mas agora estou 100%. O que falta agora é só ritmo de jogo e isso só se consegue quem joga. Estou feliz de estar aqui neste clube grande. O torcedor pode esperar de mim muita vontade. Sou um volante que chega na área para finalizar, como um homem-surpresa. Se Deus quiser, vamos conseguir subir o Santa Cruz”, finalizou.

