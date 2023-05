A- A+

Copa do Brasil Oitavas de final da Copa do Brasil: Confira onde assistir aos confrontos de volta desta quarta (31) Seis classificados às quartas de final do torneio serão definidos

Seis jogos de volta das oitavas de final da Copa do Brasil acontecem nesta quarta-feira (31). Enquanto algumas equipes precisam reverter o placar, outros jogos estão em aberto. Confira os confrontos e onde assistir:

Fortaleza x Palmeiras (19h)

O Fortaleza tem uma missão complicada no Castelão. Apesar do bom momento na temporada, o Leão do Pici foi derrotado por 3 a 0 pelo Palmeiras no jogo de ida. Uma vitória por três gols de diferença leva a disputa para os pênaltis.

Onde assistir Fortaleza x Palmeiras: SporTV e Premiere.

Bahia x Santos (19h)

Esse é um dos confrontos mais abertos da noite. Com a Fonte Nova lotada, o Bahia precisa apenas de uma vitória simples para superar o Santos. O jogo de ida terminou 0 a 0.

Onde assistir Bahia x Santos: SporTV 3 e Premiere.

Cruzeiro x Grêmio (20h)

O duelo entre os maiores campeões da Copa do Brasil terminou empatado em 1 a 1 no Rio Grande do Sul. Quem vencer está classificado para as quartas de final.

Onde assistir Cruzeiro x Grêmio: Amazon Prime Video.

Corinthians x Atlético-MG (21h30)

O Corinthians está numa situação complicada. O Timão precisa reverter o 2 a 0 sofrido no primeiro jogo na partida de volta, que acontece na NeoQuímicaArena.

Onde assistir Corinthians x Atlético-MG: Globo (menos RJ, ES, PB, RN, MA, PA e a região de Curitiba-PR), SporTV, Premiere e Prime Video.

Botafogo x Athletico-PR (21h30)

O primeiro confronto entre Botafogo e Athletico-PR foi o mais animado das oitavas de final. O Fogão abriu 2 a 0 na Arena da Baixada, mas sofreu a virada no segundo tempo. O Furacão joga pelo empate no Nilton Santos.

Onde assistir Botafogo x Athletico-PR: Globo (RJ, ES, PB, RN, MA, PA e a região de Curitiba-PR), SporTV 3, Premiere e Prime Video.

Internacional x América-MG (21h30)

O Internacional recebe o América-MG no Beira-Rio com a missão de reverter um placar adverso. O Colarado foi derrotado no primeiro jogo por 2 a 0.

Onde assistir Internacional x América-MG: Amazon Prime Video.



