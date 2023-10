A- A+

Futebol Veja quem são os pernambucanos que estarão nos Jogos Pan-Americanos 2023 Abertura do evento será nesta sexta (20), às 20h, no Chile, mas algumas competições já começaram

*Matéria atualizada com o acréscimo de mais atletas pernambucanos na lista



A partir de sexta (20) e até o início de novembro, o Chile será a casa de oito pernambucanos que defenderão o Brasil na bandeira e o Estado no coração durante a disputa dos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023. Da natação ao atletismo. Da vela ao hóquei. Nas quadras com a equipe de handebol ou no ringue, representando o boxe. Tudo com a torcida especial de Pernambuco.

Dos mais de 600 atletas brasileiros que estarão no Pan, Pernambuco será representado por 14 nomes. São eles: Bruna Martinelli (vela), Pedro Queiroz (ciclismo BMX), Caroline Almeida (boxe), Stephane Smith (hóquei), Renata Arruda e Fernanda Lima (handebol), Clarissa Rodrigues e Julia Góes (natação), Amanda Lima e Kayo Santos (judô), Roberth Vieira (tiro esportivo), além de Gleison Santos, Fernando Balotelli e Mirelle Leite (atletismo). O número é acima dos seis que estavam no Pan de 2019, em Lima, no Peru.

Representatividade na vela

"É sempre gratificante poder representar o Brasil e Pernambuco, principalmente em um evento desse porte e depois de bater várias vezes na trave, ficando como reserva. Na vela, sempre predominou a região Sudeste e Sul, mas o Nordeste vem ganhando mais representatividade. No ciclo olímpico passado, eu era a única fazendo campanha, mas no Pan de Lima 2019 já tiveram dois baianos e um maranhense, com os três levando medalha. Agora serão cinco", citou a pernambucana, que competirá pela primeira vez nos Jogos, na classe (IQFoil Feminino), no dia 28 de outubro. Além dela, os demais nordestinos são Maria do Socorro Reis e Bruno Lobo (Maranhão), além de Juliana Duque e Rafael Martins (Bahia).

Nos esportes coletivos, Renata Arruda permanece no gol da seleção feminina de handebol, que levou o ouro no Pan de 2019 e estreia dia 29 no torneio, contra o Paraguai - Fernanda Lima também integra a equipe. No hóquei, a presença é de Stephane Vehrle-Smith, nascido no estado, mas adotado por um casal inglês ainda com meses de vida. O Brasil começa a jogar dia 25, contra o Canadá

Primeira pernambucana a se sagrar campeã nacional de boxe, Caroline Almeida (categoria 50 quilos) conquistou no ano passado a medalha de bronze no Mundial da modalidade, na Turquia, e sonha com uma nova presença no pódio do Chile. As preliminares no esporte vão até 23 de outubro.

Na natação, Júlia Góes, destaque em 2021 no Sul-Americano de Esportes Aquáticos em Lima, no Peru, competirá nos 100m costas feminino e no revezamento 4x100m medley feminino, começando no dia 23. Já Clarissa Rodrigues entrará na piscina na prova dos 100m borboleta feminino, no dia 22. A pernambucana foi medalhista de prata no Campeonato Brasileiro de Natação de Verão, no final do ano passado.

Atletismo em busca de sonhos

Da etnia Xucuru, de Pesqueira, no Agreste de Pernambuco, Mirelle sonha em ser a primeira atleta indígena brasileira a disputar os Jogos Olímpicos. Antes, porém, o foco é no Pan. A pesqueirense faturou recentemente a medalha de ouro no Campeonato Brasileiro Sub-23. Ela entra nas pistas no dia 4 de novembro, na prova dos 3.000m com obstáculos.

Antes, nos dia 30 e 31 de outubro, Fernando Ferreira, o "Balotelli", começará a competir no decatlo, nas provas de 100m S1, salto em distância, arremesso de peso, salto em altura, 400m S1, 110m com barreira S1, lançamento de disco, salto com vara, lançamento de dardo e 1500m (final).

"Enxergo o Pan como uma possibilidade grande de chegar às Olimpíadas, já que o campeão classifica direto. Chego com essa esperança ou então conseguir fazer o índice com uma marca que me coloque próximo dos Jogos, conquistando medalhas também", ressaltou Balotelli. Outro pernambucano do atletismo é Gleison Santos.

*Atualização

No judô, representam Pernambuco os atletas Amanda Lima e Kayo Santos. Roberth Vieira (tiro esportivo) e Pedro Queiroz (ciclismo BMX) também nasceram no estado e estarão defendo as cores brasileiras no Chile.

