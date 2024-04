A- A+

internacional O.J. Simpson pagou R$ 170 milhões de indenização após condenação em ação civil por matar a ex Ex-jogador da NFL foi absolvido criminalmente, mas precisou desembolsar valor em danos à família de Ron Goldman

O ex-jogador da NFL, O.J. Simpson, morreu nesta quinta-feira aos 76 anos, vítima de um câncer de próstata. Ele está presente no Hall da Fama do futebol americano, mas ficou marcado por sua vida fora dos gramados. Nos anos de 1990, o ex-astro dos Buffalo Bills foi julgado e absolvido pelo duplo assassinato de sua ex-mulher, Nicole Brown Simpson, e do amigo dela, Ron Goldman.

O astro era suspeito de matar os dois, a facadas. O crime gerou grande debate no país não apenas pela violência e pela celebridade do acusado, mas pelo fato de ele ser negro e rico; e as vítimas, brancas.

Simpson foi absolvido criminalmente, mas um processo na Justiça cível foi aberto em 1997 e, nesse caso, ele foi condenado a pagar 33,5 milhões de dólares (cerca de R$ 170 milhões, na cotação atual) em danos à família de Ron Goldman. O ex-jogador sempre se declarou inocente e negou que tentou fugir durante a famosa caçada humana, apesar de ignorar o prazo dado pela polícia para se entregar.

Em 2008, O.J. Simpson foi condenado por um assalto à mão armada. Ele permaneceu preso durante nove anos até a Justiça americana lhe conceder a liberdade condicional. Ele deixou a penitenciária de Lovelock, em Nevada, nos EUA, em outubro de 2017.

O ex-jogador de futebol americano alegou que tentava impedir a venda de artigos esportivos que pertenciam a ele, além de itens de seu acervo pessoal. Simpson foi condenado a 33 anos de prisão, mas se credenciou para pedir liberdade condicional por bom comportamento, após ter cumprido nove anos na cadeia.

