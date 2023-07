Olho nele: Náutico enfrentará Ypiranga, de Eryck, vice-artilheiro da Série C

A- A+

Contra o Amazonas, na derrota por 1x0, nos Aflitos, o Náutico sofreu com Sassá, dono do topo da artilharia da Série C do Campeonato Brasileiro, com 11 gols. Na segunda (10), diante do Ypiranga-RS, no Colosso da Lagoa, tem outro goleador que pode gerar preocupação aos alvirrubros. Trata-se do vice-artilheiro da competição, Eryck, autor de oito bolas na rede.



Formado nas categorias de base do Grêmio, Eryck tem passagens também por clubes como Boa Esporte-MG, Nova Mutum-MG, Hercílio Luz-SC, Vejle, da Dinamarca, além do Vasco. No clube carioca, o atleta participou de 14 jogos em 2022 e outros dois neste ano, pelo Campeonato Carioca, marcando apenas um gol ao todo.





É pelo Ypiranga-RS que Eryck possui os melhores números. Contudo, vale dizer que no primeiro ano pelo clube, em 2021, a passagem foi apagada. Foram 23 jogos e nenhum gol. No ano passado, no Campeonato Gaúcho, a estatística foi mais positiva, com seis bolas na rede em 15 compromissos.



Neste ano, Eryck tem sido o principal nome do Ypiranga. São 15 gols em 21 jogos. Na Série C, foram oito, sendo mais da metade dos 15 feitos pelos gaúchos na competição. O Canarinho é o atual 11º colocado, com 14 pontos.



Até pouco tempo, Eryck liderava a lista de jogadores que precisavam de menos tempo para marcar um gol (63 minutos). O contrato do artilheiro no clube vai até 31 de dezembro de 2024.



"A sensação é muito boa. Eu venho trabalhando forte para que as coisas aconteçam da melhor forma possível dentro de campo junto com os meus companheiros. Fico muito feliz em ter começado muito bem. O meu principal objetivo dentro do clube é conquistar o acesso à Série B. Estamos trabalhando forte para isso, até porque 2024 é o ano do centenário do Ypiranga. É um projeto que vem sendo desenvolvido desde o ano passado e espero que neste ano a gente consiga concretizar esse sonho. Será um grande marco como para a cidade de Erechim, como para toda a Região do Alto Uruguai”, afirmou.



Perfil dos gols



Dois oito gols marcados por Eryck na Série C, três foram de pênaltis, um de cabeça, três na grande área e um de fora. O atleta balançou as redes em seis partidas, sendo quatro como mandante e duas como visitante. As vítimas foram América-RN (2), Paysandu (2), CSA, Manaus, Altos-PI e São José-RS.

