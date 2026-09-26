Atleta do Português será porta-bandeira do Brasil na Cerimônia de Encerramento de Santa Fé 2026

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Destaque do handebol nos Jogos Sul-Americanos 2026, Vinícius Teixeira, pivô da seleção brasileira e do Clube Português do Recife, será um dos porta-bandeiras da delegação do Time Brasil, neste sábado (26), em Santa Fé, na Argentina. A canoísta Omira Maria também representará o país na cerimônia.

A escolha foi anunciada pela Chefe de Missão do Time Brasil, a pernambucanaYane Marques. "Posso dizer com muita propriedade: eles nunca mais vão esquecer. Este convite é muito especial e eles mereceram. Vão representar o Brasil e todos os atletas do Brasil que estão aqui e os que já voltaram", disse Yane.

Aos 38 anos, Vinícius chega ao fim dos Jogos carregando uma trajetória de mais de uma década na seleção brasileira. Omira, por sua vez, vive uma temporada de afirmação internacional e deixa Santa Fé com três medalhas de ouro. São caminhos diferentes que se encontram agora em um dos momentos mais simbólicos da participação brasileira na competição.



Nome experiente do handebol nacional, Vinícius acumula participações em Campeonatos Mundiais, medalhas em Jogos Pan-americanos e a presença nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020. Em Santa Fé 2026, ele foi o capitão de uma jovem seleção que ganha experiência com a disputa dos Jogos Sul-americanos e com a presença de Vini em quadra.



"Não esperava, mas estou muito honrado. Foram 16 anos representando o Brasil. Desde as categorias de base até a seleção adulta. Mas não tem nada mais especial do que você receber um convite desse, ainda mais sem esperar! Vou estar lá estar representando essa nova geração aí com um futuro brilhante. Espero que eles também consigam servir o Brasil como eu servi. Muito obrigado pelo convite", agradeceu Vinícius.

Na disputa pela medalha de bronze, o Brasil venceu o Peru pelo placar de 38 a 17. A equipe teve uma campanha de cinco jogos, três vitórias e duas derrotas.

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