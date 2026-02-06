A- A+

mundo Olimpíada de Inverno 2026: horário e onde assistir à Cerimônia de Abertura O evento acontecerá no lendário Estádio Olímpico de San Siro, em Milão

A Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026 será realizada nesta sexta-feira, às 16h (horário de Brasília). O evento acontecerá no lendário Estádio Olímpico de San Siro, em Milão, na Itália. A festa, porém, terá outras cerimônias simultâneas em Cortina d’Ampezzo, Livigno e Predazzo.

O espetáculo contará com apresentações musicais de Mariah Carey, Laura Pausini e Andrea Bocelli. O ator Pierfrancesco Favino, Sabrina Impacciatore e o rapper Ghali também participarão do programa.

Segundo os organizadores, o desfile das delegações ocorrerá de forma simultânea nas cidades sede.





Transmissão

A Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno terá transmissão ao vivo da TV Globo e da CazéTV (streaming).

Horário

A festa será às 20 horas locais; no Brasil começará às 16 horas.

Delegação brasileira

O Brasil contará com 14 atletas em ação no evento na Itália. São eles:

Esqui Cross-Country: Manex Silva, Eduarda Ribeiro e Bruna Moura

Snowboard: Patrick 'Pat' Burgener e Augustinho Teixeira

Skeleton: Nicole Silveira

Esqui Alpino: Lucas Pinheiro Braathen, Christian Oliveira Soevik e Giovanni Ongaro (velocidade) e Alice Padilha (slalom)

Bobsled: Edson Bindilatti, Davidson de Souza, Rafael Souza, Luís Bacca e Gustavo Ferreira (um será reserva).

