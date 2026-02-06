Olimpíada de Inverno 2026: horário e onde assistir à Cerimônia de Abertura
O evento acontecerá no lendário Estádio Olímpico de San Siro, em Milão
A Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026 será realizada nesta sexta-feira, às 16h (horário de Brasília). O evento acontecerá no lendário Estádio Olímpico de San Siro, em Milão, na Itália. A festa, porém, terá outras cerimônias simultâneas em Cortina d’Ampezzo, Livigno e Predazzo.
O espetáculo contará com apresentações musicais de Mariah Carey, Laura Pausini e Andrea Bocelli. O ator Pierfrancesco Favino, Sabrina Impacciatore e o rapper Ghali também participarão do programa.
Segundo os organizadores, o desfile das delegações ocorrerá de forma simultânea nas cidades sede.
Transmissão
A Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno terá transmissão ao vivo da TV Globo e da CazéTV (streaming).
Horário
A festa será às 20 horas locais; no Brasil começará às 16 horas.
Delegação brasileira
O Brasil contará com 14 atletas em ação no evento na Itália. São eles:
Esqui Cross-Country: Manex Silva, Eduarda Ribeiro e Bruna Moura
Snowboard: Patrick 'Pat' Burgener e Augustinho Teixeira
Skeleton: Nicole Silveira
Esqui Alpino: Lucas Pinheiro Braathen, Christian Oliveira Soevik e Giovanni Ongaro (velocidade) e Alice Padilha (slalom)
Bobsled: Edson Bindilatti, Davidson de Souza, Rafael Souza, Luís Bacca e Gustavo Ferreira (um será reserva).