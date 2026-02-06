A- A+

MUNDO Olimpíada de Inverno: Casa Brasil em Milão terá cardápio com "estrela Michelin" Pela primeira vez em dez anos de participação em Jogos de Inverno, o Brasil terá um espaço exclusivo para receber atletas e convidados; e com um chef "estrelado" assinando o menu

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) inaugurou nesta quinta-feira uma Casa Brasil em Milão, por ocasião dos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina. Essa é a primeira vez que o país conta com um espaço exclusivo durante os Jogos de Inverno — nos Jogos Olímpicos de Verão, a Casa Brasil já é praxe. O local foi instalado na Casa Degli Artisti, no centro de Milão e próximo ao Castelo Sforzesco.

Segundo o COB, a Casa Brasil deve receber cerca de sete mil visitantes ao longo dos Jogos. A Olimpíada Milão-Cortina começa nesta sexta-feira e se estende até o dia 22 de fevereiro. A iniciativa do COB é uma plataforma estratégica de projeção internacional.

Com programação diversa, a Casa Brasil receberá os atletas do Time Brasil em Milão-Cortina em dias distintos.





A entrada será gratuita e nas atrações estão previstos shows, desfiles e workshops, além de telão para transmissão das competições, mesa de air rock, simulador de esqui, estação de vídeo game, pista de curling e estação para customização de patches e pins temáticos.

Raphael Rego, chef uma estrela Michelin, assina o menu da Casa Brasil; rm Paris, ele comanda o renomado OKA — Foto: Jonne Roriz/COB



E a "cereja do bolo" será o cardápio especial com criações de Raphael Rego, chef uma estrela Michelin, que assina o menu. Radicado em Paris, onde comanda o renomado OKA, Rego foi convidado pelo COB para assinar o menu do coquetel de abertura e criar pratos exclusivos para o restaurante da Casa.

— A gente queria fazer uma Casa Brasil para marcar presença, mas com elegância, com tamanho que sabemos que podemos ter aqui nos Jogos de Inverno. Ao longo do tempo, o Time Brasil veio criando marcas, como o Hall da Fama, o Prêmio Brasil Olímpico, a Corrida Time Brasil e agora a Casa Brasil. Com isso, nós trazemos a nossa marca para todos— disse Manoela Penna, Diretora de Comunicação, Marketing e Valores Olímpicos do COB.

O menu celebra o encontro entre o Brasil, a Itália e a técnica francesa. Entre os destaques estão o “Dadinho de tapioca dourado com néctar de pimenta-de-cheiro”, o “Pão de queijo reinventado com gorgonzola e mortadela”, e a inovadora “Caipirinha tiramissu”, uma fusão do clássico italiano com a identidade brasileira.

