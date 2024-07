A- A+

PARIS 2024 Olimpíadas 2024: Canadá usa drone para espionar treino do futebol feminino da Nova Zelândia Acusação é feita pelo Comitê Olímpico da Nova Zelândia

A seleção canadense feminina de futebol utilizou um drone para espionar o treinamento do time neozelandês em Saint-Etienne, na França, na noite da última segunda-feira.



Essa é a acusação do Comitê Olímpico da Nova Zelândia (CONZ) em comunicado oficial.

"Membros da comissão neozelandesa relataram o incidente à polícia e o operador do drone, que foi identificado como um membro da comissão canadense de futebol feminino, foi detido", afirmou o CONZ.



As duas equipes se enfrentam nesta quinta-feira (25), às 12h (de Brasília), na primeira rodada do futebol feminino da Olimpíada de Paris-2024.

"O Comitê Olímpico da Nova Zelândia e a seleção neozelandesa defendem a integridade e a justiça da Olimpíada e estão profundamente chocados e desapontados com este incidente", completou o órgão.



Além do pronunciamento, a organização neozelandesa fez uma queixa forma ao Comitê Olímpico Internacional (COI) contra as canadenses.

Em nota oficial, o Comitê Olímpico do Canadá (COD) pediu desculpas pelo ocorrido e afirmou que está investigando o caso.



Segundo o órgão esportivo, o operador do drone era um "membro não credenciado da comissão da Federação Canadense de Futebol".

"O Comitê Olímpico do Canadá defende o jogo limpo e está chocado e decepcionado. Pedimos sinceras desculpas ao futebol neozelandês, a todos as jogadoras afetadas e ao Comitê Olímpico da Nova Zelândia."

Ainda no comunicado, o COD afirma que está, em conjunto com o COI, Paris-2024, a Federação Canadense de Futebol e a Fifa, analisando quais serão os próximos passos e que um novo comunicado deve ser divulgado nesta quarta-feira.



