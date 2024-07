Olimpíadas 2024: brasileiros conhecem adversários no tênis; confira os confrontos

A- A+

Os tenistas brasileiros conheceram nesta quinta-feira (25) seus adversários de estreia na Olimpíadas de Paris.

Bia Haddad, maior esperança de medalha para o Brasil na modalidade, estreará contra a local Varvara Gracheva, número 68 do mundo - já foi 39ª.



Gracheva, de 23 anos, é nascida na Rússia, mas se naturalizou francesa. Não tem nenhum título de nível WTA no currículo. Se Bia confirmar o favoritismo, enfrentará na segunda rodada a vencedora do duelo entre a eslovaca Anna Karolina Schmiedlova e a britânica Katie Boulter, favorita no duelo e tenista que venceu Bia nas duas partidas que fizeram nesta temporada.



Se alcançar as oitavas de final, a número 22 do ranking poderá cruzar com a embalada italiana Jasmine Paolini, vice-campeã de Roland Garros e de Wimbledon neste ano. É a atual número cinco do mundo.





Laura Pigossi, que também representa o Brasil na chave de simples, vai estrear contra a ucraniana Dayana Yastremska, 26ª do mundo. Medalhista olímpica nas duplas em Tóquio, em 2021, a brasileira é a atual 110ª do ranking. Se derrubar a favorita, Laura deve ter pela frente a letã Jelena Ostapenko, campeã de Roland Garros em 2017.



Na chave masculina, Thiago Monteiro e Thiago Wild vão encarar argentinos. Wild, número 1 do Brasil e 72º do mundo, vai rever Tomas Etcheverry, 35º do ranking. Os dois já se enfrentaram duas vezes no circuito neste ano, com ambas vitórias para o tenista da Argentina. Se superar este desafio e alcançar a terceira rodada, que já equivale às oitavas de final, Wild poderá cruzar com o espanhol Carlos Alcaraz, atual campeão de Roland Garros e de Wimbledon.



Monteiro, por sua vez, terá uma estreia mais tranquila. O 79º do mundo vai encarar Sebastian Baez, que vive a melhor fase da carreira, no 18º posto do ranking. Monteiro tem uma vitória e duas derrotas contra o argentino no circuito.



Duplas

O Brasil será representado na chave com Bia e Luisa Stefani e a dupla de "Thiagos". No masculino, Monteiro e Wild vão encarar na estreia os casaques Aleksandr Nedovyesov e Alexander Bublik, conhecido no circuito por surpreender seus adversários com saques por baixo.



No feminino, Bia e Luisa entram como cabeças de chave número seis, em razão dos seus bons rankings em duplas. Luisa vai tentar defender a medalha de bronze que conquistou em Tóquio com Laura Pigossi. Na estreia, elas vão enfrentar as chinesas Yue Yuan e Shuai Zhang. Na sequência, enfrentarão as vencedoras do duelo entre as alemãs Angelique Kerber e Laura Siegemund e as britânicas Katie Boulter e Heather Watson.



Nadal x Djokovic

Entre os medalhões do circuito, o sorteio desta quinta já garantiu uma atração especial para a chave masculina de simples. O espanhol Rafael Nadal e o sérvio Novak Djokovic, os dois maiores campeões da história dos torneios de Grand Slam, poderão se enfrentar logo na segunda rodada no saibro do complexo de Roland Garros, onde será disputado o tênis em Paris-2024.



Para tanto, Djokovic terá que confirmar o favoritismo sobre o australiano Matthew Ebden, que está sem ranking no momento, mas já foi o 39º do mundo. O tenista sérvio, apesar das grandes conquistas no circuito, tem apenas uma medalha olímpica no currículo, o bronze que faturou em Pequim-2008. Ele vem do vice-campeonato em Wimbledon há duas semanas.



Nadal, por sua vez, está cada vez mais perto da aposentadoria, que pode vir ainda nesta temporada. O espanhol vem jogando pouco nas últimas temporadas em razão dos seguidos problemas físicos. Na capital francesa, na quadra onde se acostumou a erguer troféus, enfrentará o húngaro Marton Fucsovics, 83º do ranking.

