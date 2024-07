A- A+

Desfalque Olimpíadas 2024: Alan sofre lesão e desfalca seleção de vôlei na estreia contra a Itália Além do desfalque do oposto, o ponta Leal torceu o tornozelo ao pisar em falso durante um treino e é dúvida para o confronto

O técnico da seleção brasileira masculina de vôlei, Bernardinho, recebeu mais uma má notícia antes da estreia nos Jogos de Paris-2024, neste sábado (27), às 8h (de Brasília), contra a Itália pelo Grupo B.



O oposto Alan sofreu uma lesão na panturrilha esquerda e, por precaução, não enfrentará os italianos. A decisão foi tomada após exames realizados nesta quinta-feira. A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) solicitou à organização dos Jogos que o ponteiro Honorato, inscrito como 13º jogador, fosse relacionado para o jogo.



Além do desfalque de Alan, o ponta Leal torceu o tornozelo ao pisar em falso durante um treino. Ele vem fazendo tratamento intensivo, mas é dúvida para enfrentar a Itália. Alan também já iniciou tratamento. O segundo jogo do Brasil na Olimpíada é no dia 31 de julho, contra a Polônia.



Em sua segunda participação olímpica, o oposto de 30 anos foi o quarto maior pontuador do Brasil e o segundo melhor bloqueador da seleção na Liga das Nações, competição na qual o Brasil nas quartas de final e terminou na sétima colocação.



Leal foi o terceiro maior pontuador do Brasil na competição. Caso não possa jogar contra os italianos, Lukas Bergmann, de 20 anos, deve entrar em seu lugar. Bergmann é o mais jovem da seleção.



A Itália também caiu nas quartas de final da Liga das Nações e terminou na quinta posição. Após quatro medalhas seguidas em Olimpíadas (ouro em Atenas-2004 e Rio-2016 e prata em Pequim-2008 e Londres-2012), a seleção masculina de vôlei tenta voltar ao pódio depois do quarto lugar nos Jogos de Tóquio, em 2021.

Veja também

Olimpíadas 2024 Nadal é confirmado nas duplas em Paris, mas participação em simples ainda é incerta