Olimpíadas: apenas VIP's terão acesso à bebida alcoólica nos Jogos de Paris-2024

Os torcedores que pretendem acompanhar os Jogos Olímpicos de Paris de dentro das arenas não terão permissão para consumir bebidas alcoólicas nos locais de prova. Por conta de uma lei local de 1991, a venda de produtos alcoólicos é vetada em eventos esportivos em geral.



Os organizadores dos Jogos de Paris-2024 não se fizeram qualquer ação na tentativa de buscar uma isenção durante o evento, segundo disse um porta-voz à agência Reuters.

"Paris-2024 organizará mais de 700 sessões de competição em 15 dias", disse o porta-voz, em referência à lei que permite a isenção para até 10 eventos por organizador por ano por município. As exceções à Lei, conhecido como Lei de Evan, ocorrem para áreas VIP’s dessas arenas.

“É a aplicação estrita da lei francesa, que permite que serviços de catering (refeições) que incluam o fornecimento de álcool operem em áreas de hospitalidade, uma vez que são regidos por uma lei separada sobre catering”, acrescentou o porta-voz.

Esta será, com isso, a segunda edição seguida dos Jogos em que o consumo de álcool foi proibido nos estádios. Em Tóquio, em 2023, os Jogos Olímpicos de Verão foram atrasados por contas das consequências da pandemia de Covid, com os eventos sendo realizados sem espectadores devido às medidas de isolamento.

Cerveja, vinho e demais bebidas alcoólicas estiveram disponíveis para o público em geral nos Jogos de 2012 e 2016 em Londres e no Rio de Janeiro.

