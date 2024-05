Olimpíadas de Paris: conheça drag queens convidadas para participar da passagem da tocha olímpica

A- A+

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 estão colecionando momentos históricos antes mesmo de começar. Esses serão os primeiros Jogos com total igualdade de gênero, com o mesmo número de atletas femininos e masculinos, e a primeira cerimônia de abertura ao ar livre. A emblemática passagem da tocha olímpica não ficará de fora dos momentos marcantes do evento. Pela primeira vez na história, não uma, mas três drag queens foram convidadas para participar do percurso simbólico dos Jogos: Miss Martini, Nicky Doll e Mínima Gesté.

No último sábado (11), de salto alto e peruca rocha, a artista Miss Martini carregou a tocha por um percurso de 200 metros em Digne-les-Bains, na comuna dos Alpes da Alta Provença, sudeste da França. Martini entrou para a história como a primeira drag queen a participar da cerimônia. Em uma postagem publicada em suas redes sociais horas depois, Miss Martini afirmou que estava "orgulhosa por representar a comunidade LGBTQIAP+" e desejou sorte para suas outras colegas que também foram selecionadas para a missão.

No domingo (12), foi a vez de Nicky Doll, uma das drag queens mais famosas da França, carregar a tocha. Nicky ficou conhecida mundialmente após participar da 12ª temporada do realitty show americano "Rupaul's Drag Race". Foi primeira de origem francesa a participar da franquia. Após a sua passagem pelo programa, Nicky foi convidada para apresentar do "Drag Race France", a versão francesa do realitty show de sucesso.

Nicky passou com a chama pelo departamento de Bouches- du-Rhône, na região da Provença-Alpes-Costa Azul. A artista também não deixou de fazer o trajeto sem seus saltos de 15 centímetros.



No dia 14 de julho, a artista drag Minima Gesté, vai participar do percurso que a tocha olímpica vai fazer por Paris, cidade que vai receber os Jogos neste ano. A drag queen foi escolhida pela prefeitura da capital francesa para carregar a tocha. Após o anúncio, Minima chegou a sofrer ataques homofóbicos nas redes sociais. Em comunicado oficial, a prefeita da "Cidade Luz", Anne Hidalgo, saiu em defesa da drag queen e reafirmou que a artista participaria do revezamento.

"Uma das mensagens que quero transmitir é o orgulho da minha comunidade, porque dez anos atrás seria inimaginável ter uma drag queen carregando a tocha", disse Anne.

