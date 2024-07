A- A+

Olimpíadas Olimpíadas de Paris tem primeira quebra de recorde de mundial no tiro com arco Na fase classificatória, a sul-coreana Sihyeon Lim atingiu uma marca histórica no esporte

Não demorou para sair a primeira quebra de recorde mundial nos Jogos Olímpicos de Paris. Ela veio nesta quinta-feira (25), no tiro com arco. Na fase classificatória, a sul-coreana Sihyeon Lim acertou 48 dos 72 tiros no 10 (no centro) e terminou com 694 pontos dos 720 possíveis.

Saiu o primeiro #RecordeMundial de #Paris2024!



Sihyeon Lim fez 694 pontos no tiro com arco!





O ótimo aproveitamento rendeu a atleta sul-coreana o recorde mundial, quebrando a marca da compatriota Chaeyoung Kang, que fez 692 pontos no Mundial de 2019, realizado na Holanda.



Já o recorde olímpico era também da competidora sul-coreana San An, com 680 pontos nos Jogos de Tóquio, em 2021. Considerada um dos grandes nomes da modalidade, Sihyeon pode aumentar sua marca diante de Alondra Rivera, no dia 1º de agosto.



A prova contou com um bom desempenho de Ana Luiza Caetano. A brasileira somou 660 pontos e terminou a fase classificatória na 19ª colocação entre 64 participantes. A competição segue com mais duas rodadas eliminatórias e vai para os confrontos de oitavas, quartas, semifinais e final.

